Канал на Ютубе сегодня – это мощнейший инструмент для продвижения себя как блогера, если выбран именно этот формат, популяризация как творческой личности, а также отличный способ очень хорошо зарабатывать.

Это при условии, что публикуемый контент интересный, правильно настроен. Многие ютуберы изначально не очень серьезно относятся к вопросу настройки канала, считая, что главное качество контента.

Со временем, обнаружив, что выхлоп маленький, они меняют свое мнение и прикладывают все усилия для того, чтобы канал настроить правильно, и он начал лучше ранжироваться в поиске. Подробнее узнать о том, как правильно настроить канал на YouTube, можно на сайте pilum24.com.

Создание и подтверждение канала

Создать канал можно за считанные минуты. Лучше его сразу подтвердить по электронной почте и номеру телефона.

Важно, чтобы и почта и телефон были личные, постоянно использовались, чтобы потом не было проблем с доступом к ним. Они должны принадлежать владельцу канала.

Это становится особенно актуальным, когда наступает время монетизации, при выводе средств, настройки кошельков и добавления банковских реквизитов.

Правильная настройка канала на Ютуб

При настройке, необходимо обратить внимание на следующие ключевые параметры:

Теги. Они добавляются в настройках. Лучше выбрать не 1-2, а 10-20 тематических тегов с высоким поисковым ранжированием.

Название канала. Его дают еще на этапе создания канала, но не всегда изначально получается придумать что-то интересное, короткое, что запомниться. Если с первого раза интересное и запоминающееся название не удалось придумать, можно поменять его в дальнейшем в Настройках.

Описание канала. Оно может быть более емким. Дополнительно следует добавить ссылки на другие социальные сети, номер телефона или адрес электронной почты, если планируется сотрудничество.

Брендинг. Можно добавить логотип канала, возможность пользователям подписаться на него сразу во время просмотра видео и другие полезные функции.

Как правильно загружать новое видео

В техническом плане правильно или неправильно загрузить видео невозможно. Алгоритм один и тот же.

А вот описывать ролики нужно правильно. Они должны включать в себя такие пункты, как:

Название

Описание

Хештеги

Параметры доступа

Теги

Опыт показывает, что недостаточно просто публиковать интересный контент.

С правильными настройками канала о нем узнает гораздо больше людей, что повысит общие статистические показатели, постоянную аудиторию, число просмотров и лайков.