Канал на Ютубе сегодня – это мощнейший инструмент для продвижения себя как блогера, если выбран именно этот формат, популяризация как творческой личности, а также отличный способ очень хорошо зарабатывать.
Это при условии, что публикуемый контент интересный, правильно настроен. Многие ютуберы изначально не очень серьезно относятся к вопросу настройки канала, считая, что главное качество контента.
Со временем, обнаружив, что выхлоп маленький, они меняют свое мнение и прикладывают все усилия для того, чтобы канал настроить правильно, и он начал лучше ранжироваться в поиске. Подробнее узнать о том, как правильно настроить канал на YouTube, можно на сайте pilum24.com.
Создание и подтверждение канала
Создать канал можно за считанные минуты. Лучше его сразу подтвердить по электронной почте и номеру телефона.
Важно, чтобы и почта и телефон были личные, постоянно использовались, чтобы потом не было проблем с доступом к ним. Они должны принадлежать владельцу канала.
Это становится особенно актуальным, когда наступает время монетизации, при выводе средств, настройки кошельков и добавления банковских реквизитов.
Правильная настройка канала на Ютуб
При настройке, необходимо обратить внимание на следующие ключевые параметры:
- Теги. Они добавляются в настройках. Лучше выбрать не 1-2, а 10-20 тематических тегов с высоким поисковым ранжированием.
- Название канала. Его дают еще на этапе создания канала, но не всегда изначально получается придумать что-то интересное, короткое, что запомниться. Если с первого раза интересное и запоминающееся название не удалось придумать, можно поменять его в дальнейшем в Настройках.
- Описание канала. Оно может быть более емким. Дополнительно следует добавить ссылки на другие социальные сети, номер телефона или адрес электронной почты, если планируется сотрудничество.
- Брендинг. Можно добавить логотип канала, возможность пользователям подписаться на него сразу во время просмотра видео и другие полезные функции.
Как правильно загружать новое видео
В техническом плане правильно или неправильно загрузить видео невозможно. Алгоритм один и тот же.
А вот описывать ролики нужно правильно. Они должны включать в себя такие пункты, как:
- Название
- Описание
- Хештеги
- Параметры доступа
- Теги
Опыт показывает, что недостаточно просто публиковать интересный контент.
С правильными настройками канала о нем узнает гораздо больше людей, что повысит общие статистические показатели, постоянную аудиторию, число просмотров и лайков.