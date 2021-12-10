Виды женских серебряных колец

Популярное украшение, которое носят не только девушки, но и парни, — это кольцо. Последние несколько лет на пике популярности серебряные украшения. Их изготавливают многие ювелиры. И среди всеобщего ассортимента можно выбрать подходящий вид. Большой выбор серебряных колец предлагает Харьковский Ювелирный Завод на сайте htps://www.xuz.com.ua.

Основные виды

Все серебряные женские кольца разделены на две основные категории.

Сложные. Они выделяются наличием разнообразных вставок, драгоценных каменей и дополнительных аксессуаров. Некоторые модели состоят из двух и более частей.

Простые. Выделяются стандартной формой, отсутствием дополнительных деталей.

Классификация по форме

Тонкие либо толстые;

Плоские;

С гравировкой;

Резные.

Классификация по дизайну

Все представленные серебряные кольца разделены по форме на несколько подвидов:

Современные ювелиры используют разнообразные подходы для оформления серебряных колец.

Можно остановить свой выбор на классических моделях либо на изысканных, нестандартных формах, дополненных драгоценными (полудрагоценными) камнями.

Популярные модели

Несмотря на то, что на продажу поступает множество разнообразных видов колец, есть несколько, которые пользуются популярностью на протяжении длительного времени.

Классические модели

Относительно простой процесс ухода и приведения в порядок;

Их можно носить постоянно, поскольку они не будут препятствовать выполнению повседневных дел;

Стоимость их относительно невысока.

Модели с гравировкой

Их довольно часто выбирают молодожены, любители классических ювелирных украшений. Среди преимуществ, которые присущи подобным украшениям, выделяют:

Чтобы преобразить серебряное кольцо, довольно часто мастера применяют гравировку.

С ее помощью можно преобразить практически любое украшение, сохранив при этом лаконичность и удобство. Гравировку довольно часто наносят с внутренней стороны.

Для этих целей применяются разнообразные технологии и методики. Часто наносят даты определенных событий, признание в любви, пожелания, прочее.

Серебряные кольца с вставками

Довольно часто серебряные кольца дополняют полудрагоценными камнями.

Они выделяются небольшими размерами, уникальной формой и расположением. Поэтому в каждом случае можно выбрать привлекательный вариант.

Серебряные кольца женские – уникальные украшения, которые можно использовать для ежедневного использования, для определенных знаменательных событий.