Штатный специалист или бухгалтер удаленно – что предпочесть?

Бухгалтерское сопровождение нужно любой фирме, вне зависимости от направления деятельности и объема средств в обороте. Какой бы ни была специфика бизнеса, без финансовой и налоговой отчетности не обойтись.

Поручить ведение документации можно специалисту на аутсорсинге – бухгалтер удаленно также несет полную ответственность за свою работу. И для большинства компаний это гораздо более выгодное решение по сравнению с наймом специалиста в штат.

Почему бухгалтерия на аутсорсе – это выгодно?

Часто компании (вне зависимости от размера и формы собственности) нанимают штатного бухгалтера. Директор считает очень важным тот факт, что специалист будет ежедневно находиться на рабочем месте, а отчетная документация всегда будет в свободном доступе.

Если же заключить договор с бухгалтером удаленно, то срочные вопросы придется решать в телефонном режиме.

На самом деле штатный бухгалтер – это дополнительные, совершенно не оправданные расходы. Есть существенные недостатки такого решения, в том числе:

понадобится оборудовать дополнительное рабочее место, вкладываться в покупку не только канцелярии, но и техники;

в случае, если объем работ большой, то один человек может не справиться, и тогда придется вносить изменения в штат;

попытка сэкономить на зарплате бухгалтера приведет к найму человека без квалификации и опыта. Убытки для компании в этом случае могут быть колоссальными;

курсы повышения квалификации и профессиональное обучение придется оплачивать работодателю.

Ничего из этого не понадобится, если доверить ведение бухгалтерской документации аутсорсинговой компании. Специалисты здесь работают быстро, помогут в сжатые сроки подготовить любой нужный отчет.

Кроме того, они всегда в курсе текущих изменений в законодательстве. Также важно, что бухгалтера, работающие удаленно по договору, несут полную материальную ответственность за правильность своих действий.

Кроме того, передача бухгалтерии на аутсорс характеризует компанию как честную, работающую по белой схеме, не скрывающую финансовые показатели и налоги.

Какие услуги предоставляет бухгалтерская компания на аутсорсинге?

Команда бухгалтеров компании «Реноме» обеспечивает полный перечень услуг для бизнеса. Среди них:

помощь в регистрации предприятия;

ведение кадрового делопроизводства;

подготовка финансовых отчетов в качестве разовой услуги;

сдача документов в налоговую (отчетов за определенный период);

проведение срочных сверок с поставщиками и налоговой;

расчет налогов (в том числе и на зарплату);

подача деклараций в налоговую;

формирование отчетов;

ведение учета материалов (и их списание);

восстановление утраченной бухгалтерской документации;

подготовка первичных документов;

Кроме того, удаленный бухгалтер может не только готовить отчеты, но и сдавать их. Обратитесь к специалистам, которые обеспечат правильное ведение всех финансовых документов и консультирование удаленно!

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Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, что такое аутсорсинг.