Как получить сертификат соответствия ТР ТС
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Как получить сертификат соответствия ТР ТС

4 августа 2022

Для того обеспечить нормальное развитие экономики тех стран, которые являются участниками Таможенного Союза, был подготовлен специальный сертификат ТР ТС.

Чтобы понимать, в каких случаях он может потребоваться, какие особенности он имеет, следует учесть несколько параметров.

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Отличительные особенности

У подготовленного сертификата ТР ТС есть ряд отличительных особенностей, на которые следует обратить более пристальное внимание.

  • Данный документ является официальным. Но действует он лишь на территории тех государств, которые являются участниками Таможенного Союза.
  • На подготовленном профессионалами бланке располагаются специальные знаки, посредством которых обеспечивается защита от стороннего использования и от копирования.
  • Чтобы получить сертификат, необязательно самостоятельно подготавливать технические условия.
  • Получить данный сертификат может не только отечественный предприниматель, но и зарубежный производитель.

Какие документы следует подготовить для получения

Чтобы получить сертификат технического регламента таможенного союза, следует заблаговременно подготовить определенный перечень документации.

  • Заявление. Оно должно быть подготовлено с учетом рекомендаций, подготовленных профессионалами.
  • Все реквизиты компании.
  • Копии таких бумаг, как ОГРН, а также ИНН.
  • Паспорт на изделие.
  • Перечень технических условий, если в этом есть потребность.

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Основные этапы оформления

Чтобы получить сертификат соответствия тр тс, стоит не только подготовить документацию, но и выполнить несколько ключевых мероприятий.

  • Изначально выполняется процедура идентификации продукции.
  • На следующем этапе осуществляется подготовка и подача не только заявления, но и всех тех документов, потребность в которых есть.
  • Далее осуществляется детальный отбор образцов. После того как будет проведена их проверка, профессионалы составляют протоколы и акты. Данные действия осуществляются с учетом многочисленных требований.
  • В случае если никаких недочетов установлено не было, то осуществляется выдача сертификатов.

В случае если компания занимается серийным выпуском товаров, то обязательно осуществляется проверка и оценка производственных линий. Дополнительно привлекаются профессионалы, которые могут оценить условия лабораторий, дополнительные аспекты.

Все это позволяет принять правильное решение, касающееся того, может ли быть выдан сертификат.



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