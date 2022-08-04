Как получить сертификат соответствия ТР ТС

Для того обеспечить нормальное развитие экономики тех стран, которые являются участниками Таможенного Союза, был подготовлен специальный сертификат ТР ТС.

Чтобы понимать, в каких случаях он может потребоваться, какие особенности он имеет, следует учесть несколько параметров.

Отличительные особенности

У подготовленного сертификата ТР ТС есть ряд отличительных особенностей, на которые следует обратить более пристальное внимание.

Данный документ является официальным. Но действует он лишь на территории тех государств, которые являются участниками Таможенного Союза.

На подготовленном профессионалами бланке располагаются специальные знаки, посредством которых обеспечивается защита от стороннего использования и от копирования.

Чтобы получить сертификат, необязательно самостоятельно подготавливать технические условия.

Получить данный сертификат может не только отечественный предприниматель, но и зарубежный производитель.

Какие документы следует подготовить для получения

Чтобы получить сертификат технического регламента таможенного союза, следует заблаговременно подготовить определенный перечень документации.

Заявление. Оно должно быть подготовлено с учетом рекомендаций, подготовленных профессионалами.

Все реквизиты компании.

Копии таких бумаг, как ОГРН, а также ИНН.

Паспорт на изделие.

Перечень технических условий, если в этом есть потребность.

Основные этапы оформления

Чтобы получить сертификат соответствия тр тс, стоит не только подготовить документацию, но и выполнить несколько ключевых мероприятий.

Изначально выполняется процедура идентификации продукции.

На следующем этапе осуществляется подготовка и подача не только заявления, но и всех тех документов, потребность в которых есть.

Далее осуществляется детальный отбор образцов. После того как будет проведена их проверка, профессионалы составляют протоколы и акты. Данные действия осуществляются с учетом многочисленных требований.

В случае если никаких недочетов установлено не было, то осуществляется выдача сертификатов.

В случае если компания занимается серийным выпуском товаров, то обязательно осуществляется проверка и оценка производственных линий. Дополнительно привлекаются профессионалы, которые могут оценить условия лабораторий, дополнительные аспекты.

Все это позволяет принять правильное решение, касающееся того, может ли быть выдан сертификат.