Как получить сертификат соответствия ТР ТС

Для того обеспечить нормальное развитие экономики тех стран, которые являются участниками Таможенного Союза, был подготовлен специальный сертификат ТР ТС.
Чтобы понимать, в каких случаях он может потребоваться, какие особенности он имеет, следует учесть несколько параметров.
Отличительные особенности
У подготовленного сертификата ТР ТС есть ряд отличительных особенностей, на которые следует обратить более пристальное внимание.
- Данный документ является официальным. Но действует он лишь на территории тех государств, которые являются участниками Таможенного Союза.
- На подготовленном профессионалами бланке располагаются специальные знаки, посредством которых обеспечивается защита от стороннего использования и от копирования.
- Чтобы получить сертификат, необязательно самостоятельно подготавливать технические условия.
- Получить данный сертификат может не только отечественный предприниматель, но и зарубежный производитель.
Какие документы следует подготовить для получения
Чтобы получить сертификат технического регламента таможенного союза, следует заблаговременно подготовить определенный перечень документации.
- Заявление. Оно должно быть подготовлено с учетом рекомендаций, подготовленных профессионалами.
- Все реквизиты компании.
- Копии таких бумаг, как ОГРН, а также ИНН.
- Паспорт на изделие.
- Перечень технических условий, если в этом есть потребность.
Основные этапы оформления
Чтобы получить сертификат соответствия тр тс, стоит не только подготовить документацию, но и выполнить несколько ключевых мероприятий.
- Изначально выполняется процедура идентификации продукции.
- На следующем этапе осуществляется подготовка и подача не только заявления, но и всех тех документов, потребность в которых есть.
- Далее осуществляется детальный отбор образцов. После того как будет проведена их проверка, профессионалы составляют протоколы и акты. Данные действия осуществляются с учетом многочисленных требований.
- В случае если никаких недочетов установлено не было, то осуществляется выдача сертификатов.
В случае если компания занимается серийным выпуском товаров, то обязательно осуществляется проверка и оценка производственных линий. Дополнительно привлекаются профессионалы, которые могут оценить условия лабораторий, дополнительные аспекты.
Все это позволяет принять правильное решение, касающееся того, может ли быть выдан сертификат.