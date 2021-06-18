Щелочные тяговые аккумуляторы промышленного назначения

Щелочные аккумуляторы являются наиболее распространенной разновидностью АКБ. Название соответствует электролиту, который в них используется — едкого калия и едкого натрия. Благодаря специфике работы такие батареи незаменимы во многих отраслях производства.

Области применения и преимущества щелочных аккумуляторов

Используются такие АКБ широко в разных сферах. Они незаменимый источник энергии, который обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта, спецтехники, электрических аппаратов в шахтах, оборудования альтернативной энергетики и так далее.

Щелочные тяговые аккумуляторы, купить которые предлагает компания, отличаются множеством неоспоримых преимуществ и характерных признаков, что делает их действительно незаменимыми и востребованными в ряде сфер.

Среди главных достоинств:

возможность хранения в разряженном состоянии без весомых потерь качественных характеристик;

максимальная эффективная работа даже в условиях экстремально низких температур;

длительная выдача тока благодаря накоплению большого запаса энергии на единицу массы.

Срок эксплуатации тяговых аккумуляторов

Насколько долго прослужит батарея, напрямую зависит от ее обслуживания — оно должно быть регулярным и профессиональным. Тяговые батареи нуждаются в своевременном контроле, который поможет предотвратить всевозможные сбои в работе.

Также во время обслуживания устраняются загрязнения. Проверяется надежность изоляции между самой батареей и корпусом техники.

При правильной эксплуатации оборудование способно прослужить около 25 лет. Это, в свою очередь, в значительной мере превышает эксплуатационные показатели аналогичных кислотных устройств. Кроме того, щелочные АКБ более устойчивы к коротким замыканиям, что обусловлено высоким внутренним сопротивлением.

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