Как SEO на Яндекс Картах способствует привлечению клиентов

Как работают алгоритмы Яндекс Карт и что можно сделать, чтобы улучшить поисковую выдачу по категорийным запросам в геосервисах.

SEO для карт — ваш инструмент в конкурентной борьбе

Ваш сайт уже идеально оптимизирован: контент и технические аспекты приведены в порядок, создана мобильная версия, собраны ссылки. Но этого мало: пора обратить внимание на карты.

При поиске компании или услуги с указанием местоположения (например, «Парикмахерская в Самаре») в поисковой выдаче всегда будет отображаться карта с отмеченными организациями. Алгоритм «Арзамас», действующий с 2009 года, учитывает географию запросов в результатах поиска. Обновление «Вега», вышедшее в конце 2019 года, позволяет детально ранжировать запросы на уровне микрорайонов и даже отдельных домов. На результаты поиска также влияют отзывы на картах — их учитывает новая версия поиска Y1.

Факторы, влияющие на региональное ранжирование:

— ближайший к пользователю адрес

— большое количество положительных отзывов

— рейтинг компании на Яндекс Картах

Как опередить конкурентов и занять более высокие позиции в выдаче? Раскрываем действия.

Заполните профиль в Яндекс Бизнесе

Позиции вашей компании в Яндекс Картах и Навигаторе напрямую зависит от заполненного профиля в Яндекс Бизнесе. Обязательно укажите все необходимые данные: название, адрес, сферу деятельности, контакты, соцсети, электронную почту, часы работы, логотип и фотографии. Важно ознакомиться с правилами предоставления информации.

При заполнении профиля более чем у 90% организаций появляется отметка «Информация подтверждена владельцем», что положительно сказывается на выдаче. По данным Яндекса, такие карточки показываются на 20% чаще.

Следите за обновлениями в функционале геосервисов, добавляя информацию в новые поля, как только они появляются, и своевременно актуализируйте данные о компании. Поинтер знает, как достичь 100% подтверждения для всех ваших филиалов и максимально использовать бесплатные функции геосервиса. Результаты можно отслеживать в отчете «Синие галочки на Яндекс Картах».

Выделяйтесь среди конкурентов

Структура карточки организации ясна, но вы можете выделиться, улучшив качество фотографий, предоставив исчерпывающую информацию о товарах и услугах, прайс-листы, новостные ленты, панорамы, функции онлайн-записи и бронирования и прочее.

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