В какие часы нельзя шуметь в квартире

Многоквартирные дома часто создают для жителей ситуации с конфликтом интересов. Всегда найдутся проживающие в квартирах, которые бодрствуют и шумят, когда остальные граждане уже спят или отдыхают. И наоборот в дневное время найдется человек, пожелавший отдыхать без шума со стороны соседей.

Возникающие конфликты не вносят комфорта в общее совместное проживание, и требует рациональных и эффективных предложений по взаимному регулированию таких ситуаций, а также общественному и административному надзору за соблюдением норм совместного общественного проживания. Важно знать, до скольки можно шуметь в квартире по закону.

Причины нарушения режимов покоя

Стандартными и привычными ситуациями в нарушении режимов тишины бывают случаи:

Нестандартные режимы работы и жизни отдельных семей или жильцов.

Жильцы с низкой социальной ответственностью и моралью постоянно независимо от времени устраивают конфликты, скандалы и драки.

Отдельные соседи обладают способностью увлекаться громкой музыкой в квартире или музицированием на инструментах с высоким уровнем громкости и не заботятся о спокойствии других соседей.

Шумные ремонтные и отделочные работы, другие работы по дому.

Громкие неконтролируемые шумы детей – плачи, крик и топот или шумная игра.

Домашние собаки у соседей – их громкий лай в любое время может доставлять дискомфорт любым соседям.

Когда частную квартиру используют для предпринимательских целей. Это может быть частный салон красоты или массажный кабинет, склад или магазин.

Законы тишины

В федеральном законе о санитарном благополучии граждан в 1999 году определены нормы, которые регламентируют максимально допустимый уровень шума в помещении, проникающий снаружи.

Но дополнительно изданы региональные законы и поправки, поэтому они могли отличаться от основного закона

Но уже в 2021 году закон, регламентирующий соблюдение режима тишины, получил новые поправки.

Эти поправки определяют такие нормы:

Время, когда разрешается шум. Не разрешается шум в ночное время с 23:00 до 7:00. Дополнительное ограничение – ремонт в квартире не может длиться белее трех месяцев. Для проведения назначается время с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом между 13:00 и 15:00.

Допустимый уровень шума разрешается днем до 55 дб, а ночью до 45 дб.

Ответственность тех, кто нарушает тишину. Когда возник факт нарушения тишины, нужно вызывать участкового и пригласить эксперта замерить уровень шума. Когда будут собраны доказательства, подавать на нарушителя иск в суд.

В первом случае нарушитель тишины получит административное предупреждение. Во второй раз ему грозит штраф в размере двух МРОТ.