каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Шелкотрафаретная печать — что это такое

7 марта 2017

На сегодняшний день в сфере типографии используется несколько видов печати, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Одним из наиболее популярных вариантов является шелкография.

шелкотрафаретная печать

Подробнее ознакомиться с информацией о печати можно с помощью интернет-сайтов. Хорошим выбором станет http://packotek.com.ua/print_to_t.php.

Особенности

Шелкотрафаретная печать является универсальной технологией, востребованной и широко применимой в сфере типографии. Она используется для нанесения текста или изображения не только на бумагу, но и на сувенирную продукцию.

По названию этого метода можно понять, что в основе используется не что иное, как шелк, и поэтому принято считать, что технология была основана еще в Китае. Именно в этой стране впервые началось производство такого материала.

С помощью шелкографии можно с легкостью получать высококачественные изображения. Технология обеспечивает создание многоцветного рисунка, что и является главным преимуществом.

Что же касается принципа работы, то нанесение изображения происходит в несколько этапов:

  • рисунок распечатывают на принтере (иногда рисуют);
  • на эскиз закрепляют специальную трафаретную основу;
  • заготовку помещают на хорошо освещенное место или используют ультрафиолетовую лампу.

Далее, пленку помещают в емкость с водой и ополаскивают, устраняя кисточкой с мягким ворсом лишние части. Таким образом, получают негатив, который нужно высушить на ткани или салфетке, обеспечив достаточное количество света.

шелкотрафаретная печать

На конечном этапе, изображение наносят на поверхность. Негатив плотно прижимают к материалу и распределяют краску с помощью специального инструмента.

В основном, для работы используются удобные комплекты со всем необходимым. Если вы желаете получать прибыль от такой деятельности, понадобится профессиональное оборудование.

Основные преимущества

В сравнении со многими другими вариантами, шелкотрафаретная печать обладает массой преимуществ. К основным достоинствам этого вида относятся:

  • с помощью такого метода можно создавать различные узоры даже с мелкими деталями;
  • шелкография позволяет работать с малыми тиражами;
  • деятельность отличается низкой себестоимостью.

В основном, для работы с таким методом требуется специальное оборудование. С его помощью можно добиться более четкого и яркого изображения с прорисовкой даже самых мелких деталей.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: Ресурсов доступных сейчас хватает, где информацию можно разместить, чтобы она была доступна для многих...
  • Юлия: Когда-то видела ролик, как проверяют гардины котятами. Если в помещение не предусмотрено на детей и животных...
  • Лида: Журналисты Агентства Независимой Журналистики помогли нам выиграть сложный судебный спор. Судились со...
  • Света: Я даже не могу себе представить то время, когда я справлялась без помощи мультиварки. Чего я только за эти три...
  • Ульяна: Спасибо, интересно было почитать. К сожалению, да, сейчас много мошенников, поэтому нужно тщательно выбирать...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!