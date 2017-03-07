Шелкотрафаретная печать — что это такое

На сегодняшний день в сфере типографии используется несколько видов печати, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Одним из наиболее популярных вариантов является шелкография.

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Особенности

Шелкотрафаретная печать является универсальной технологией, востребованной и широко применимой в сфере типографии. Она используется для нанесения текста или изображения не только на бумагу, но и на сувенирную продукцию.

По названию этого метода можно понять, что в основе используется не что иное, как шелк, и поэтому принято считать, что технология была основана еще в Китае. Именно в этой стране впервые началось производство такого материала.

С помощью шелкографии можно с легкостью получать высококачественные изображения. Технология обеспечивает создание многоцветного рисунка, что и является главным преимуществом.

Что же касается принципа работы, то нанесение изображения происходит в несколько этапов:

рисунок распечатывают на принтере (иногда рисуют);

на эскиз закрепляют специальную трафаретную основу;

заготовку помещают на хорошо освещенное место или используют ультрафиолетовую лампу.

Далее, пленку помещают в емкость с водой и ополаскивают, устраняя кисточкой с мягким ворсом лишние части. Таким образом, получают негатив, который нужно высушить на ткани или салфетке, обеспечив достаточное количество света.

На конечном этапе, изображение наносят на поверхность. Негатив плотно прижимают к материалу и распределяют краску с помощью специального инструмента.

В основном, для работы используются удобные комплекты со всем необходимым. Если вы желаете получать прибыль от такой деятельности, понадобится профессиональное оборудование.

Основные преимущества

В сравнении со многими другими вариантами, шелкотрафаретная печать обладает массой преимуществ. К основным достоинствам этого вида относятся:

с помощью такого метода можно создавать различные узоры даже с мелкими деталями;

шелкография позволяет работать с малыми тиражами;

деятельность отличается низкой себестоимостью.

В основном, для работы с таким методом требуется специальное оборудование. С его помощью можно добиться более четкого и яркого изображения с прорисовкой даже самых мелких деталей.