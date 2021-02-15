Стоимость и этапы грузоперевозок по Украине

Стоимость услуг от логистической компании GruzDX может быть разной. Она зависит от ряда факторов.

Назовем главные из них:

Специфика транспортируемого груза. Например, в дополнительных расходах, специальном транспорте, особой среде перевозки нуждаются негабаритные предметы и скоропортящиеся товары. Цена такой перевозки грузов по Украине будет несколько выше.

Сложность и продолжительность маршрута. Например, если доставка товара осуществляется от склада к складу, которые расположены очень удобно, то цена такой услуги будет одной. Однако, если необходимо перевезти груз со стройплощадки куда-нибудь в удаленную сельскую местность, то стоимость будет абсолютно другой.

Срочность доставки. В стандартной ситуации менеджеры логистической компании работают над изучением всех деталей сотрудничества и составлением договора, подбором автомобиля, планированием поездки, поиском оптимальных маршрутов и оформлением необходимой документации несколько дней. Однако часто заказчик просит доставить его груз намного быстрее. В таком случает к менеджеру присоединяются другие сотрудники нашей компании, чтобы выполнить заказ максимально оперативно, но не менее качественно и ответственно.

В то же время хотим отметить важную деталь: если в пути возникают форс-мажорные ситуации, в которых виноват перевозчик, на цену это никак не повлияет. Более того, вы составляете с логистической компанией договор на оказание услуг, в котором цена четко прописана.

Она не может в дальнейшем поменяться.

Этапы грузоперевозок по Украине

Что касается этапов грузоперевозок по Украине, то каждая транспортировка является сугубо индивидуальной, ведь товар и маршрут транспортировки разнятся, и всегда есть несколько особенных требований и условий.

Этапы и задачи грузоперевозок по стране заключаются в предварительной оценке транспортируемого груза, погрузке, непосредственно поездке и выгрузке. Каждому этапу характерны свои особенности, которые обязательно учитываются нашими специалистами.

Так что о сохранности своего товара и оперативности его доставки в пункт назначения вам волноваться не следует.

Если вы решили сменить место жительства, переехав в другой город, или если перемещается офис, вам нужно доставить в обозначенное место товар, то обратитесь к нашим специалистам через наш сайт или по указанным телефонам. Мы выполним свою работу качественно и оперативно.