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Какие бывают шкафы-купе в прихожую?
29 апреля 2019

Прихожая располагает максимально сжатыми габаритами. В ней возможно использовать лишь некоторые предметы мебели. Шкаф-купе относится к таковым во многом за счёт своего конструктива. Ведь раздвижные двери дают возможность эксплуатации даже в стесненных условиях. Однако, при выборе шкафа-купе для прихожей необходимо знать определённые технические особенности. Конечно, изготовление подобной мебели всегда можно заказать. Тем не менее, рынок всегда предоставляет на выбор массу вполне приемлемых вариантов (сразу по целому ряду параметров).

Здесь Вы сможете приобрести шкаф-купе на выгодных условиях. Но, перед тем, как сделать заказ, настоятельно рекомендуется ознакомиться с разновидностями конструктивов шкафов-купе. Ведь важно подобрать то, что лучшим образом будет решать именно Ваши задачи в интерьере прихожей.

Технические особенности выбора шкафов-купе

Технические особенности выбора шкафов-купе

При выборе профессионалы рекомендуют обращать внимание на следующие параметры:

  • глубина шкафа;
  • общее исполнение;
  • наличие зеркальных поверхностей на откатной двери;
  • внутреннее устройство.

Если говорить о типовых проектах шкафов-купе, то их глубина лежит в пределах от 40 до 60 см. Такие измерения выбраны не случайно. У пользователя не должно возникать сложностей с тем, чтобы дотянуться до задней стенки шкафа.

Кроме того, в компактной прихожей расположение шкафа большей глубины будет вызывать неудобства.

Общее исполнение шкафа-купе может быть следующим на выбор: встроенный, корпусный, угловой, радиальный.

Идеальный выбор для прихожей: какой он?

Идеальный выбор для прихожей: какой он?

Выбирая шкаф в прихожую, настоятельно рекомендуется выбирать из встроенных моделей. Они максимально компактны, но при этом в функционале ничем не уступают другим аналогам.

Корпусные шкафы-купе могут быть расположены обособлено от стены. Зачастую такие модели применяются в других комнатах (спальня, гардеробная и т.д.). То же самое относится и к угловым, радиальным моделям.

Они располагаются между двумя стенами помещения, которые соединяются в углу. Важно указать, что радиальные модели по цене оказываются значительно дороже угловых, хотя по функционалу практически ничем не отличаются.

Подобная разница в цене обусловлена сложностью в технологических процессах изготовления радиальных шкафов-купе.

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В видео представлены лучшие рекомендации по наполнению шкафа-купе в прихожей:

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