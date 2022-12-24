Сфера применения одноразовых шапочек

Сегодняшний день невозможно представить без одноразовых материалов. Используя такие средства, многие компании, которые обслуживают население, поддерживают надлежащие санитарно-гигиенические условия.

Часто используемым аксессуаром и средством индивидуальной защиты являются одноразовые шапочки, произведенные из гипоаллергенного материала, который позволяет коже головы дышать.

Основными местами, где используются такие изделия, являются

Медучреждения (больницы, стоматологические кабинеты, поликлиники);

Заведения общепита;

Производственные помещения (предприятия пищевой промышленности, хлебозаводы);

Салоны красоты;

Продовольственные магазины.

Шапочки одноразовые используют в косметологии как мастера салонов, так и их клиенты. Все зависит от проходимой процедуры.

Например, при окрашивании волос, изделие позволяет выдержать краску на волосах клиента определенное время, а мастеру не мешает выполнять свои профессиональные обязанности. При нанесении маски на лицо, шапочка защищает волосы клиента от загрязнения косметическим составом.

Одноразовые головные уборы оснащены резинкой, которая надежно удерживает их на голове.

Благодаря пористости материала, он пропускает воздух и не вызывает дискомфортных ощущений.

Кроме того, без одноразовых шапочек не может обойтись медперсонал в операционных, где нужно соблюдать стерильность при хирургических вмешательствах. Среди показаний применения этих средств защиты значится и обслуживание пациентов с ослабленным иммунитетом.

Есть несколько видов шапок по форме, чаще всего используются круглые, шарлотки и береты.

«Почему существуют разные дизайны?», – спросите вы. Все просто, для многих потребителей даже одноразовые аксессуары могут стать предметом для подчеркивания имиджа и статуса.

Выбирая изделия определенного фасона, вы можете подчеркнуть корпоративный стиль своего предприятия. К тому же, отдельные формы таких аксессуаров более комфортны в применении.

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Преимущества спанбондовых моделей

Спанбонд – это синтетический материал, получаемый по определенной технологии производства.

Он обладает следующими преимуществами:

Прочность . Этот показатель зависит от плотности и толщины.

. Этот показатель зависит от плотности и толщины. Минимальный вес . Делает применение шапочек комфортным.

. Делает применение шапочек комфортным. Водоотталкивающие свойства . Позволяют использовать изделия в условиях воздействия агрессивных парообразных веществ.

. Позволяют использовать изделия в условиях воздействия агрессивных парообразных веществ. Устойчивость к воздействию кислот.

Все эти плюсы существенно расширили сферу применения одноразовых шапочек, которые кроме медработников используют повара, кондитеры и многие другие специалисты.