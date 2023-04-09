Какие есть виды строительной химии

В настоящее время разработано достаточно большое количество химических средств, которые применяются при проведении строительных и отделочных работ.

Главными задачами большинства химических соединений являются улучшение определённых свойств применяемых строительных материалов, например, повышение вязкости, прочности или долговечности.

Виды строительной химии

Всё многообразие материалов строительной химии классифицируется по следующим признакам:

Типу применяемых химических соединений.

Агрегатному состоянию. Они могут быть жидкими (уже готовыми к употреблению) или сыпучими (требующие предварительной подготовки перед употреблением).

Объёму, в который упаковывается вещество. Для сыпучих продуктов это может быть пакет, мешок или биг. Для жидких – это банка, канистра или цистерна различной ёмкости.

Области применения. В общем случае они подразделяются на составы для внутренних и наружных работ.

По типу проводимых работ средства строительной химии подразделяются на грунтовки, смолы, лакокрасочные материалы, клеящие составы герметики и пластификаторы.

Стоимости.

Компании производителя.

Каждый состав строительной химии изготовлен на основании требований существующих стандартов и принятых строительных норм и правил. Важным условием допуска конкретного состава является безопасность его применения.

Для каждого такого состава всегда оговорены особые требования по условиям применения и необходимым средствам индивидуальной и коллективной защиты.

Область и особенности применения

Средства строительной химии применяются для решения важных задач в следующих областях:

При проведении строительных и монтажных работ. Такие добавки позволяют изменить или улучшить определённые свойства уже существующих материалов. Например, улучшить определённы качества бетона (повысить его защитные свойства от воздействия влаги и низких температур).

Для обработки поверхностей (например, при проведении штукатурки и шпаклёвки). Применяемые известные материалы добавляют химические соединения, улучшающие эластичность и прочность прилегания готового раствора к поверхности, устойчивости к образованию грибков и плесени, более длительного сохранения первоначального цвета и т.д.

Для обработки деревянных материалов, которые сохраняют их прочность, устойчивость к воздействию атмосферных осадков и сохранению текстуры древесины.

Применение любого средства строительной химии направлено на повышение производительности труда и повышение качества производимых работ.