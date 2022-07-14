Сертификат ISO 9001 — для чего нужен и как его получить
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Сертификат ISO 9001 — для чего нужен и как его получить

14 июля 2022

Стандарт ISO 9001 используется в любых организациях. Не имеет значения какую деятельность она осуществляет и её размеры. Наличие стандарта – показатель соответствия организации с установленными требованиями.

Более подробно о том, что такое ISO 9001 и как его оформить рассказано в этой статье. Сертификация ISO в Казахстане может быть выполнена с помощью услуг компании https://eurocertificat.kz/sertificat-iso/.

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Зачем нужен сертификат ISO 9001

Данный стандарт был внедрён в 1987 году и являлся самым первым в менеджменте.

За этот временной промежуток система подвергалась некоторым изменениям. Усовершенствованный стандарт стал более лучшим. Он максимально направлен на избавление разнообразного рода проблем, которых не должно быть у организаций.

Сегодня он выступает в роли гаранта качества.

Дополнительно, предоставляет возможность осуществлять прогнозы рисков в сфере обслуживания клиентуры.

Максимально грамотно организовать процессы в менеджменте можно путём усовершенствования процессов.

СМК необходим, чтобы деятельности организации была лучше.

Помогает упорядочить работу, сделать её предсказуемой и улучшить финансовые показатели.

Нет такого закона, который обязывал бы организацию получать сертификат в обязательном порядке.

Каждая компания определяет это самостоятельно, если посчитает для себя это необходимым.

Его наличие даёт пользователю огромное количество возможностей, среди которых можно выделить:

  • Увеличить доверие среди клиентов
  • Вывести компанию на более высокий уровень
  • Возможность принимать участие в тендерах

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Список необходимых документов

Для прохождения процедуры, аудитору в обязательном порядке понадобится следующий перечень документации:
  • Описание СМК
  • Цели и политика данного предприятия
  • Дополнительные документы касаемо СМК

Как получить сертификат ИСО 9001

Для получения сертификата предстоит выполнить ряд простых действий:
  • Заполнить запрос через интернет или непосредственно в Русский Регистр.
  • Заключить соглашение с организацией и пройти оценку стандарта, в ходе которого проводят оценку документации.
  • Пройти аудит. Специалистами проводится проверка предприятия, после которой аудитор принимает решение касаемо присвоения стандарта. Также, специалист предоставит рекомендации, по поводу того, что нужно исправить, чтобы получить сертификат.
  • Выдаётся он на период до 3-х лет. За этот промежуток времени организация должна пройти пару проверок органами инспекции.



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