Стандарт ISO 9001 используется в любых организациях. Не имеет значения какую деятельность она осуществляет и её размеры. Наличие стандарта – показатель соответствия организации с установленными требованиями.

Более подробно о том, что такое ISO 9001 и как его оформить рассказано в этой статье. Сертификация ISO в Казахстане может быть выполнена с помощью услуг компании https://eurocertificat.kz/sertificat-iso/.

Зачем нужен сертификат ISO 9001

Данный стандарт был внедрён в 1987 году и являлся самым первым в менеджменте.

За этот временной промежуток система подвергалась некоторым изменениям. Усовершенствованный стандарт стал более лучшим. Он максимально направлен на избавление разнообразного рода проблем, которых не должно быть у организаций.

Сегодня он выступает в роли гаранта качества.

Дополнительно, предоставляет возможность осуществлять прогнозы рисков в сфере обслуживания клиентуры.

Максимально грамотно организовать процессы в менеджменте можно путём усовершенствования процессов.

СМК необходим, чтобы деятельности организации была лучше.

Помогает упорядочить работу, сделать её предсказуемой и улучшить финансовые показатели.

Нет такого закона, который обязывал бы организацию получать сертификат в обязательном порядке.

Каждая компания определяет это самостоятельно, если посчитает для себя это необходимым.

Его наличие даёт пользователю огромное количество возможностей, среди которых можно выделить:

Увеличить доверие среди клиентов

Вывести компанию на более высокий уровень

Возможность принимать участие в тендерах

Список необходимых документов

Описание СМК

Цели и политика данного предприятия

Дополнительные документы касаемо СМК

Как получить сертификат ИСО 9001

Заполнить запрос через интернет или непосредственно в Русский Регистр.

Заключить соглашение с организацией и пройти оценку стандарта, в ходе которого проводят оценку документации.

Пройти аудит. Специалистами проводится проверка предприятия, после которой аудитор принимает решение касаемо присвоения стандарта. Также, специалист предоставит рекомендации, по поводу того, что нужно исправить, чтобы получить сертификат.

Выдаётся он на период до 3-х лет. За этот промежуток времени организация должна пройти пару проверок органами инспекции.

Для прохождения процедуры, аудитору в обязательном порядке понадобится следующий перечень документации:Для получения сертификата предстоит выполнить ряд простых действий: