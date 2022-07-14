Стандарт ISO 9001 используется в любых организациях. Не имеет значения какую деятельность она осуществляет и её размеры. Наличие стандарта – показатель соответствия организации с установленными требованиями.
Более подробно о том, что такое ISO 9001 и как его оформить рассказано в этой статье. Сертификация ISO в Казахстане может быть выполнена с помощью услуг компании https://eurocertificat.kz/sertificat-iso/.
Зачем нужен сертификат ISO 9001
Данный стандарт был внедрён в 1987 году и являлся самым первым в менеджменте.
За этот временной промежуток система подвергалась некоторым изменениям. Усовершенствованный стандарт стал более лучшим. Он максимально направлен на избавление разнообразного рода проблем, которых не должно быть у организаций.
Сегодня он выступает в роли гаранта качества.
Дополнительно, предоставляет возможность осуществлять прогнозы рисков в сфере обслуживания клиентуры.
Максимально грамотно организовать процессы в менеджменте можно путём усовершенствования процессов.
СМК необходим, чтобы деятельности организации была лучше.
Помогает упорядочить работу, сделать её предсказуемой и улучшить финансовые показатели.
Нет такого закона, который обязывал бы организацию получать сертификат в обязательном порядке.
Каждая компания определяет это самостоятельно, если посчитает для себя это необходимым.
Его наличие даёт пользователю огромное количество возможностей, среди которых можно выделить:
- Увеличить доверие среди клиентов
- Вывести компанию на более высокий уровень
- Возможность принимать участие в тендерах
Список необходимых документовДля прохождения процедуры, аудитору в обязательном порядке понадобится следующий перечень документации:
- Описание СМК
- Цели и политика данного предприятия
- Дополнительные документы касаемо СМК
Как получить сертификат ИСО 9001Для получения сертификата предстоит выполнить ряд простых действий:
- Заполнить запрос через интернет или непосредственно в Русский Регистр.
- Заключить соглашение с организацией и пройти оценку стандарта, в ходе которого проводят оценку документации.
- Пройти аудит. Специалистами проводится проверка предприятия, после которой аудитор принимает решение касаемо присвоения стандарта. Также, специалист предоставит рекомендации, по поводу того, что нужно исправить, чтобы получить сертификат.
- Выдаётся он на период до 3-х лет. За этот промежуток времени организация должна пройти пару проверок органами инспекции.