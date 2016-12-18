Виды рекламы на ТВ

На сегодняшний день телевидение является неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Любимые передачи, фильмы, познавательные программы дают возможность развиваться, идти в ногу со временем.

Периодическая реклама на Первом канале дает возможность узнавать о новых товарах и услугах, которые представляет современный рынок. Под рекламой подразумевают один из самых эффективных способов их продвижения.

Телевидение, как один из каналов распространения рекламы

Без телевидения на сегодняшний день тяжело представить свою жизнедеятельность. Из него мы получаем необходимую информацию, отдыхаем и просто развлекаемся.

Среди главных преимуществ телевидения, как распространителя рекламы, можно выделить следующие:

одновременное визуальное и звуковое восприятие полученной информации;

телезритель максимально высоко вовлекается в то, что происходит на экране телевизора;

аудитория и массовость распространения рекламы достигает своего предельно высокого уровня;

психологическое воздействие, которое используют грамотные рекламодатели отличается высокой эффективностью;

удельные затраты сводятся к минимуму в связи с широчайшей аудиторией, просматривающей рекламу;

частота повторения рекламы создает соответствующий психологический настрой у аудитории, и т.д.

Разновидности рекламы на телевидении

Среди всей телевизионной рекламы наиболее часто можно встретить такие ее разновидности:

ролики. Этот вид рекламы может иметь разные формы: игровую, документальную или мультипликационную. Главным достоинством роликов можно назвать их высокое психологическое воздействие на телезрителя;

для рекламы машин или промышленного оборудования применяют рекламно-технические фильмы, которые ориентируются на целевую аудиторию. Они могут иметь разный объем (как правило, они длятся не более 20-ти минут), который зависит от сложности поставленной задачи и темы;

для организации общего общественного мнения используется рекламно-престижный фильм;

телевизионные объявления. Это коротковременная реклама, которая объясняет главную суть и черту предлагаемого товара. Она может быть звуковой или графической;

заставка. Эта разновидность рекламы представляет собой статистическую картинку, которая лишена дикторского сопровождения.

Реклама на телевидении – это мощный рычаг, с помощью которого можно фактически управлять огромным количеством людей. Поэтому относится к ней следует осторожно и предусмотрительно.

О рекламе на ТВ — в этом ролике: