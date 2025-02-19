Как перевести деньги в Россию из-за рубежа

С марта 2022 года финансовая система в России вынуждено находится под рядом санкций иностранных государств. При этом у россиян осталась необходимость пользоваться трансграничными переводами. У многих заграницей имеются бизнес-партнеры или родственники, к тому же фрилансеры могут брать заказы из других стран — как во всех этих случаях наладить финансовое взаимодействие? Рассмотрим несколько простых и безопасных способов того, как перевести деньги в Россию.

Системы денежных переводов

Использование систем денежных переводов является наиболее популярным способом для получения средств из других государств.

Процесс очень простой и напоминает самый обычный перевод, к тому же все проходит действительно очень быстро.

Из минусов можно отметить тот факт, что средства можно получить исключительно в рублях, так что запастись валютой не получится. У сервисов встречаются комиссии, также важно обращать внимание на курс валют, иногда он может не радовать.

Счет в банке другого государства

Этот вариант менее универсален и не всегда возможен, но внимания все-таки заслуживает.

Некоторые страны полностью прекратили любое сотрудничество с российскими банками (например, Германия) и оттуда подобным образом совершить перевод будет нельзя.

А что касается ближнего зарубежья, там отношение намного более лояльное.

Хотя ряд документов предоставить все-таки придется: это может быть контракт на работу, документ на арендуемое жилье и тому подобное. Отдельно стоит отметить, что при этом варианте ФНС со стороны России вполне может запросить документы. Также можно опробовать получить перевод через промежуточные страны, но тут всегда есть риск попасть под вторичные санкции.

Сервисы поддержки

Существуют различные сервисы поддержки авторов, через которые также можно получить перевод.

Нидерландские компании, не наложившие на Россию строгих санкций, являются наиболее популярными вариантами.

Ввоз наличных

Не самый очевидный путь, но не отметить его нельзя. Этот способ привлекателен для многих за счет своей простоты и надежности.

Ввезти без декларации и прочих документов можно до 10 000 долларов (или эквивалент в другой валюте), все что выше уже требует подтверждения и оформления.

Конечно, санкции сильно усложняют жизни обычных россиян. Но к счастью, все проблемы всегда решаемы, нужно ли запастись терпением и небольшим количеством смекалки!