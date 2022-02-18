Поисковое продвижение и оптимизация сайтов (SEO) подобны спорту. Комплексными работами достигаются высокие результаты, которые в дальнейшем необходимо постоянно поддерживать на этом же уровне. Результатом здесь является массовое привлечение клиентов с высокой конверсией (эффективной отдачей), и получение от этого прибыли с большой маржинальностью. Об особенностях СЕО продвижения можно узнать подробнее на сайте.

Подготовка и поисковое продвижение сайта

Для продвижения сайт сначала необходимо довести до уровня привлекательности для клиентов в заданной теме, и заполнить его полезным и востребованным контентом, уникальными предложениями.

А после этого продвигать на первые позиции в поисковых системах.

Структура сайта

Пользователь должен легко ориентироваться в структуре сайта, и легко переходить между его страницами по уровням (например, главная страница – категории – товары):

Поисковая строка для быстрой навигации.

В дополнение к строке – навигационная цепочка, называемая «хлебными крошками».

Фильтры по разным критериям для товаров и услуг.

Дублирование меню внизу страниц.

Индексирование сайта в поисковых системах Гугл и Яндекс

В индексировании участвуют такие инструменты:

Удобная карта сайта со ссылками на страницы для поисковых роботов. В некоторых конструкторах такая карта уже присутствует, ее нужно только заполнить.

Настройка файла robots, помогающего определять, какие страницы индексировать.

Добавление сайта в поисковые сервисы Гугла и Яндекса.

Формирование удобных для восприятия ссылок ЧПУ

Человеку понятные ссылки уже в адресе дают понимание структуры сайта, легко читаются и запоминаются.

Удаление упоминаний о несуществующих страницах

Такие оставшиеся ссылки затрудняют и замедляют навигацию по сайту и работу поисковиков.

Обязательна страница с сообщением 404 о несуществующей странице.

Контактная информация

Нужны контакты на самом сайте. Еще эффективнее разместить контакты с картой проезда на картах сервисов Гугла и Яндекса.

Оптимизация сайта

Это – узнаваемость сайта и доступность с внешних сервисов:

Семантическое ядро с ключевыми словами для сайта и страниц. С помощью сервисов интернета определяются наиболее привлекающие клиента к сайту слова и выражения.

Мета теги – это невидимые внешне слова или выражения из заголовков и текстов, внесенные в коды сайта для описания страниц.

Уникальное содержимое

Тексты, иллюстрации, графики и фото должны быть уникальными или почти полностью отличаться от аналогов.

Для проверки уникальности используются специальные сервисы.

Отдельный блог

Для коммерческого сайта лучше создать блог с дополнительной информацией для дополнительного привлечения клиентов и увеличения ссылочной массы.

Перелинковка страниц

Нужны перекрестные ссылки для переходов между страницами для дополнительного ознакомления с упоминаемой информацией и подобными товарами.

Поддержание результатов

Для этого проводятся постоянные операции: