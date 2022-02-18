SEO продвижение сайтов — как это делается
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SEO продвижение сайтов — как это делается

18 февраля 2022

Поисковое продвижение и оптимизация сайтов (SEO) подобны спорту. Комплексными работами достигаются высокие результаты, которые в дальнейшем необходимо постоянно поддерживать на этом же уровне. Результатом здесь является массовое привлечение клиентов с высокой конверсией (эффективной отдачей), и получение от этого прибыли с большой маржинальностью. Об особенностях СЕО продвижения можно узнать подробнее на сайте.

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Подготовка и поисковое продвижение сайта

Для продвижения сайт сначала необходимо довести до уровня привлекательности для клиентов в заданной теме, и заполнить его полезным и востребованным контентом, уникальными предложениями.

А после этого продвигать на первые позиции в поисковых системах.

Структура сайта

Пользователь должен легко ориентироваться в структуре сайта, и легко переходить между его страницами по уровням (например, главная страница – категории – товары):

  • Поисковая строка для быстрой навигации.
  • В дополнение к строке – навигационная цепочка, называемая «хлебными крошками».
  • Фильтры по разным критериям для товаров и услуг.
  • Дублирование меню внизу страниц.

Индексирование сайта в поисковых системах Гугл и Яндекс

В индексировании участвуют такие инструменты:

  • Удобная карта сайта со ссылками на страницы для поисковых роботов. В некоторых конструкторах такая карта уже присутствует, ее нужно только заполнить.
  • Настройка файла robots, помогающего определять, какие страницы индексировать.
  • Добавление сайта в поисковые сервисы Гугла и Яндекса.

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Формирование удобных для восприятия ссылок ЧПУ

Человеку понятные ссылки уже в адресе дают понимание структуры сайта, легко читаются и запоминаются.

Удаление упоминаний о несуществующих страницах

Такие оставшиеся ссылки затрудняют и замедляют навигацию по сайту и работу поисковиков.

Обязательна страница с сообщением 404 о несуществующей странице.

Контактная информация

Нужны контакты на самом сайте. Еще эффективнее разместить контакты с картой проезда на картах сервисов Гугла и Яндекса.

Оптимизация сайта

Это – узнаваемость сайта и доступность с внешних сервисов:

  • Семантическое ядро с ключевыми словами для сайта и страниц. С помощью сервисов интернета определяются наиболее привлекающие клиента к сайту слова и выражения.
  • Мета теги – это невидимые внешне слова или выражения из заголовков и текстов, внесенные в коды сайта для описания страниц.

Уникальное содержимое

Тексты, иллюстрации, графики и фото должны быть уникальными или почти полностью отличаться от аналогов.

Для проверки уникальности используются специальные сервисы.

Отдельный блог

Для коммерческого сайта лучше создать блог с дополнительной информацией для дополнительного привлечения клиентов и увеличения ссылочной массы.

Перелинковка страниц

Нужны перекрестные ссылки для переходов между страницами для дополнительного ознакомления с упоминаемой информацией и подобными товарами.

Поддержание результатов

Для этого проводятся постоянные операции:

  • Создание чек листов по работам для улучшения сайта.
  • Постоянное обновление контента.
  • Удержание клиентов на сайте полезными сервисами и информацией.
  • Анализ поведенческого фактора.
  • Использование и покупка внешних ссылок на сайт.



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