Поисковое продвижение и оптимизация сайтов (SEO) подобны спорту. Комплексными работами достигаются высокие результаты, которые в дальнейшем необходимо постоянно поддерживать на этом же уровне. Результатом здесь является массовое привлечение клиентов с высокой конверсией (эффективной отдачей), и получение от этого прибыли с большой маржинальностью. Об особенностях СЕО продвижения можно узнать подробнее на сайте.
Подготовка и поисковое продвижение сайта
Для продвижения сайт сначала необходимо довести до уровня привлекательности для клиентов в заданной теме, и заполнить его полезным и востребованным контентом, уникальными предложениями.
А после этого продвигать на первые позиции в поисковых системах.
Структура сайта
Пользователь должен легко ориентироваться в структуре сайта, и легко переходить между его страницами по уровням (например, главная страница – категории – товары):
- Поисковая строка для быстрой навигации.
- В дополнение к строке – навигационная цепочка, называемая «хлебными крошками».
- Фильтры по разным критериям для товаров и услуг.
- Дублирование меню внизу страниц.
Индексирование сайта в поисковых системах Гугл и Яндекс
В индексировании участвуют такие инструменты:
- Удобная карта сайта со ссылками на страницы для поисковых роботов. В некоторых конструкторах такая карта уже присутствует, ее нужно только заполнить.
- Настройка файла robots, помогающего определять, какие страницы индексировать.
- Добавление сайта в поисковые сервисы Гугла и Яндекса.
Формирование удобных для восприятия ссылок ЧПУ
Человеку понятные ссылки уже в адресе дают понимание структуры сайта, легко читаются и запоминаются.
Удаление упоминаний о несуществующих страницах
Такие оставшиеся ссылки затрудняют и замедляют навигацию по сайту и работу поисковиков.
Обязательна страница с сообщением 404 о несуществующей странице.
Контактная информация
Нужны контакты на самом сайте. Еще эффективнее разместить контакты с картой проезда на картах сервисов Гугла и Яндекса.
Оптимизация сайта
Это – узнаваемость сайта и доступность с внешних сервисов:
- Семантическое ядро с ключевыми словами для сайта и страниц. С помощью сервисов интернета определяются наиболее привлекающие клиента к сайту слова и выражения.
- Мета теги – это невидимые внешне слова или выражения из заголовков и текстов, внесенные в коды сайта для описания страниц.
Уникальное содержимое
Тексты, иллюстрации, графики и фото должны быть уникальными или почти полностью отличаться от аналогов.
Для проверки уникальности используются специальные сервисы.
Отдельный блог
Для коммерческого сайта лучше создать блог с дополнительной информацией для дополнительного привлечения клиентов и увеличения ссылочной массы.
Перелинковка страниц
Нужны перекрестные ссылки для переходов между страницами для дополнительного ознакомления с упоминаемой информацией и подобными товарами.
Поддержание результатов
Для этого проводятся постоянные операции:
- Создание чек листов по работам для улучшения сайта.
- Постоянное обновление контента.
- Удержание клиентов на сайте полезными сервисами и информацией.
- Анализ поведенческого фактора.
- Использование и покупка внешних ссылок на сайт.