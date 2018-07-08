Как правильно оформить визитку

В современном мире каждый уважающий себя бизнесмен начинает свою презентацию с вручения своим партнерам, коллегам визитной карточки или проще — визитки.



Чтобы оставить благоприятное представление о себе, выглядеть значимо, вызывать доверие, визитка должна иметь продуманный дизайн, что усилит рекламный эффект. Дизайном визитной карточки должны заниматься профессионалы, об их услугах можно узнать на сайте http://expres-druk.com.

Какие визитки существуют

Визитка – это представление себя в бумажном виде, которая помогает сохранить память о себе и своем бизнесе надолго. Это миниатюрная карточка из картона, на которой компактно размещена информация о человеке, его имя, фамилия, название компании, ее адрес, должность и обязательно номер телефона, электронная почта. Бывают:

корпоративные визитные карточки. На них расположены не персональные данные о человеке, а рекламная информация о фирме, о видах ее деятельности, о видах предлагаемых услуг. Обязательно указывается контактная информация для потенциальных клиентов и партнеров. Возможно, на корпоративной визитки разместить карту для проезда с указанием здания офиса. Такие визитки распространяются на тематических выставках, рекламных акциях;

деловые индивидуальные визитные карточки. На таких визитках можно прочитать фамилию, имя, отчество, название должности, название организации, основные виды деятельности. Оформляется такая визитка в корпоративных цветах, с эмблемами, логотипами предприятия;

личные визитные карточки. Такие визитки, в основном, используют люди творческих профессий. Личные визитки меньше заформализированы, строгих требований к их оформлению и дизайну не существует. Но обязательно указывается личная информация владельца и телефон для связи.

Дизайн визитки очень важен. Солидные бизнесмены, крупные компании чаще всего выбирают классику. Творческие артели могут позволить себе фантазийные визитки различных форм и расцветок.

Правило для оформления всех визитных карточек – простота изложения информации и ее лаконичность.

Что необходимо учитывать при заказе визитки

Не нужно сокращать название своей должности.

Визитные карточки работников сферы услуг должны сочетать в себе информационную часть и рекламную, чтобы сразу было понятно, чем занимается ваша фирма и какие услуги вы готовы оказать клиенту.

Помните, что потенциальный партнер или клиент должен легко дозвониться о вас, поэтому необходимо указывать код города.

Визитная карточка – это ваше лицо и лицо вашей компании.