каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Как правильно оформить визитку

8 июля 2018

В современном мире каждый уважающий себя бизнесмен начинает свою презентацию с вручения своим партнерам, коллегам визитной карточки или проще — визитки.
Как правильно оформить визитку
Чтобы оставить благоприятное представление о себе, выглядеть значимо, вызывать доверие, визитка должна иметь продуманный дизайн, что усилит рекламный эффект. Дизайном визитной карточки должны заниматься профессионалы, об их услугах можно узнать на сайте http://expres-druk.com.

Какие визитки существуют

Визитка – это представление себя в бумажном виде, которая помогает сохранить память о себе и своем бизнесе надолго. Это миниатюрная карточка из картона, на которой компактно размещена информация о человеке, его имя, фамилия, название компании, ее адрес, должность и обязательно номер телефона, электронная почта. Бывают:

  • корпоративные визитные карточки. На них расположены не персональные данные о человеке, а рекламная информация о фирме, о видах ее деятельности, о видах предлагаемых услуг. Обязательно указывается контактная информация для потенциальных клиентов и партнеров. Возможно, на корпоративной визитки разместить карту для проезда с указанием здания офиса. Такие визитки распространяются на тематических выставках, рекламных акциях;
  • деловые индивидуальные визитные карточки. На таких визитках можно прочитать фамилию, имя, отчество, название должности, название организации, основные виды деятельности. Оформляется такая визитка в корпоративных цветах, с эмблемами, логотипами предприятия;
  • личные визитные карточки. Такие визитки, в основном, используют люди творческих профессий. Личные визитки меньше заформализированы, строгих требований к их оформлению и дизайну не существует. Но обязательно указывается личная информация владельца и телефон для связи.

Как правильно оформить визитку

Дизайн визитки очень важен. Солидные бизнесмены, крупные компании чаще всего выбирают классику. Творческие артели могут позволить себе фантазийные визитки различных форм и расцветок.

Правило для оформления всех визитных карточек – простота изложения информации и ее лаконичность.

Что необходимо учитывать при заказе визитки

Не нужно сокращать название своей должности.

Визитные карточки работников сферы услуг должны сочетать в себе информационную часть и рекламную, чтобы сразу было понятно, чем занимается ваша фирма и какие услуги вы готовы оказать клиенту.

Помните, что потенциальный партнер или клиент должен легко дозвониться о вас, поэтому необходимо указывать код города.

Визитная карточка – это ваше лицо и лицо вашей компании.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • rubi: Не всегда получается самостоятельно разобраться в SEO оптимизации и сразу раскрутить сайт в ТОП, потому я для...
  • serge: Если только часть работ выполняется машинным способом, то выгода может быть ощутима лишь в промышленных...
  • Сергей: В Греция отдыхаю уже во второй раз и для меня эта страна самая любимая. Здесь действительно есть на что...
  • rubi: Хорошая статья, однако лучше учиться у специалиста, для этого есть консультации по SEO в sezzam...
  • Олег: На странице бюро переводов “Азбука” Киева http://azbuka-bp.com.ua/ru/kie v.html заказал он-лайн...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!