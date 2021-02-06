Как делается SEO раскрутка сайтов в поисковых системах

Для эффективной раскрутки сайта в интернете необходимо грамотное его SEO продвижение в поисковых системах. Это должно делаться не по желанию, а обязательном порядке, если владельцы ресурса настроены серьезно и хотят продвигать его. В противном случае сайт так и останется в безызвестности, в то время как конкуренты будут привлекать огромное количество посетителей, увеличивать продажи и другие показатели.

Что это такое

Раскрутка сайтов в поисковых системах представляет собой целый комплекс мероприятий направленных на то, чтобы сайт попал в ТОП 10 результатов.

Для того, чтобы было проще понять, можно взять к примеру сайт о знаменитостях, который нужно раскрутить. Обычный пользователь хочет найти ту или иную информацию.

Он вписывает в строку поиска фразу. Например: Деми Ловато рост и вес. Необходимо, чтобы контент сайта содержал эту фразу. Так поисковая машина обнаружит ее и выдаст сайт в топе результатов.

Аналогичная схема с ресурсами любых других тематик Зачем попадать в этот ТОП? Все просто! По статистике большинство пользователей переходит по ссылкам из первых 10 позиций, которые выдала им поисковая система. Редко кто листает дальше, так как в этих 10 вариантах находит то, что ему нужно. Поэтому так важно попасть в этот ТОП.

Как это делается

Раскрутка в поисковых системах подразумевает выполнение целого комплекса работ. Это внутренняя и внешняя оптимизации, включающие в себя большое количество этапов.

Внутренняя оптимизация подразумевает:

Анализ сайта

Анализ сайтов конкурентов

Оптимизацию контента

Оптимизацию юзабилити сайта

Формирование семантического ядра и не только.

Далее идет внешняя оптимизация сайта. Ресурс необходимо зарегистрировать в каталогах, увеличить ссылочную массу и количество упоминания в социальных сетях, на популярных площадках с блогами и не только.

Кто должен заниматься

Теоретически, можно сделать SEO раскрутку самостоятельно.

Но, это не так просто, несмотря на обилие инструкций, блогов, статей, посвященных данной тематике и доступных инструментов. СЕО раскрутку использует весь бизнес. Здесь тоже есть профессионалы. И тягаться с акулами новичку не под силу.

Поэтому лучше даже не тратить время и силы на самостоятельные попытки, так как шансы стать выше в рейтинге чем сайты с профессиональной оптимизацией, ничтожно малы. Главное, найти хорошего исполнителя, который работает качественно, заключает договор, дает гарантии.