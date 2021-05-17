Самозанятые - кто это такие

Редакция pro-rko рассказывает об особенностях самозанятости.

Самозанятые работают на себя и играют ключевую роль в своей деятельности. Согласно действующему законодательству, они обязаны платить специальный налог на профессиональный доход. Это не дополнительный налог, а совершенно новый специальный налоговый режим, который действует на территории России уже два года. Он самый простой и понятный.

Пройти регистрацию и стать самозанятым могут люди, которые ведут свое дело без сторонних участников — будь это наемный работник или работодатель, а выручка составляет не более 2 400 000 рублей за 12 месяцев. Это примерно двести тысяч ежемесячно.

Например, применить новый налоговый режим могут таксисты, различные консультанты, копирайтеры, няни, мастера бьюти-сферы и прочее.

Не смогут зарегистрироваться в качестве самозанятого те, кто:

добывает и продает полезные ископаемые;

занимается перепродажей;

работает с наемными сотрудниками;

продает подакцизные товары;

применяет другие налоговые режимы.

Среди преимуществ нового налогового режима мы выделили:

просто применять;

не нужно устанавливать онлайн-кассу, чеки формируются в специальном приложении;

отсутствие страховых взносов;

не нужно получать статус индивидуального предпринимателя;

небольшой налоговый вычет;

условия будут действовать еще десять лет;

зарегистрироваться можно дистанционно из любого места;

небольшие налоги;

совмещение нескольких работ;

нет необходимости предоставлять отчетность.

Самозанятый платит в бюджет: четыре процента — услуги физическим лицам, шесть процентов — услуги юридическим лицам.

Ставка актуальна до конца 2028 г. Налог взимается автоматически.

Единственный минус, который мы нашли, ограничения по выручке. Однако тем, кто не планирует развивать свое дело, этот режим подойдет идеально.

На данный момент можно рассмотреть несколько вариантов получения статуса самозанятого. Регистрация проходит при личном посещении МФЦ или налоговой или дистанционно.

Если вы выберете второй вариант, то удобнее это будет сделать с помощью уполномоченной кредитной организации.

Услуги по регистрации в качестве самозанятого предлагает Сбербанк.

Он предлагает пройти упрощенную регистрацию в два клика на своем официальном сайте. Это просто и быстро.

После этого банк предоставляет совершенно бесплатный тариф “Свое дело”, включающий в себя восемь сервисов для ведения деятельности.