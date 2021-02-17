Мультисплит система — что это и особенности монтажа
идеи за чашечкой кофе

Мультисплит система — что это и особенности монтажа

17 февраля 2021

Для кондиционирования воздуха в доме помимо обычной, используется мультисплит система. Это современный комплекс, направленный на создание и поддержку оптимального для человека климата внутри помещения.

В широком ассортименте мультисплит системы представлены в интернет-магазине climatmall.com.ua, который имеет два офиса — в Харькове и Полтаве. Также имеется круглосуточно работающий сервисный центр.

Из чего состоит, как работает

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Устройство мультисплит системы такое же, как и обычной сплит. Главное отличие – наружный блок «голова» обеспечивает функционирование не одного внутреннего компонента, а от 2 до 8.

Периферийные устройства могут быть подпотолочными, канальными, настенными (разных видов).

Мультисплит система стандартно охлаждает 2 комнаты. Устроена так, чтобы все внутренние блоки подключались ко внешнему каждый через свой кабель с фреоном.

Производительности «головы» достаточно, чтобы охладить воздух посредством всех внутренних элементов.

Устройства мультисплит систем – новое решение среди охлаждающей техники. Подходят для кондиционирования больших помещений (бытовых зданий, производственных мощностей, загородных усадьб).

Наружный элемент полностью соответствует современным требованиям о правильном наружном оформлении любого здания.

Установка, использование

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Несмотря на иногда большое количество элементов, система мультисплит устанавливается быстро, если работа производиться профессионалами. Для облегчения установки диаметр трубок с фреоном было решено уменьшить.

Процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

  • Разработка проекта, с указанием размещения ключевых узлов, зависящих от существующего электрообеспечения;
  • Нанесение разметки внутри и снаружи здания;
  • Крепление на стену внешнего элемента;
  • Прокладка магистралей к остальным компонентам системы;
  • Крепление внутренних частей;
  • Заполнение системы фреоном.

Обязательно после завершения монтажа протестировать систему на адекватность работы. Накануне установки придется позаботиться о двух нюансах.

  • Для получения максимального эффекта от мультисплит системы, предварительно измерять все помещения, чтобы подобрать оптимальные зоны размещения базовых блоков.
  • По желанию клиента, спрятать трубки магистралей под натяжным, декоративным потолком.

Перед установкой мультисплит системы достаточно заранее оценить ее стоимость, достоинства и учесть недостатки, чтобы в дальнейшем наслаждаться желанным результатом, а не устранять возникшие недочеты.



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