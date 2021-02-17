Для кондиционирования воздуха в доме помимо обычной, используется мультисплит система. Это современный комплекс, направленный на создание и поддержку оптимального для человека климата внутри помещения.

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Из чего состоит, как работает

Устройство мультисплит системы такое же, как и обычной сплит. Главное отличие – наружный блок «голова» обеспечивает функционирование не одного внутреннего компонента, а от 2 до 8.

Периферийные устройства могут быть подпотолочными, канальными, настенными (разных видов).

Мультисплит система стандартно охлаждает 2 комнаты. Устроена так, чтобы все внутренние блоки подключались ко внешнему каждый через свой кабель с фреоном.

Производительности «головы» достаточно, чтобы охладить воздух посредством всех внутренних элементов.

Устройства мультисплит систем – новое решение среди охлаждающей техники. Подходят для кондиционирования больших помещений (бытовых зданий, производственных мощностей, загородных усадьб).

Наружный элемент полностью соответствует современным требованиям о правильном наружном оформлении любого здания.

Установка, использование

Несмотря на иногда большое количество элементов, система мультисплит устанавливается быстро, если работа производиться профессионалами. Для облегчения установки диаметр трубок с фреоном было решено уменьшить.

Процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

Разработка проекта, с указанием размещения ключевых узлов, зависящих от существующего электрообеспечения;

Нанесение разметки внутри и снаружи здания;

Крепление на стену внешнего элемента;

Прокладка магистралей к остальным компонентам системы;

Крепление внутренних частей;

Заполнение системы фреоном.

Обязательно после завершения монтажа протестировать систему на адекватность работы. Накануне установки придется позаботиться о двух нюансах.

Для получения максимального эффекта от мультисплит системы, предварительно измерять все помещения, чтобы подобрать оптимальные зоны размещения базовых блоков.

По желанию клиента, спрятать трубки магистралей под натяжным, декоративным потолком.

Перед установкой мультисплит системы достаточно заранее оценить ее стоимость, достоинства и учесть недостатки, чтобы в дальнейшем наслаждаться желанным результатом, а не устранять возникшие недочеты.