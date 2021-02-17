Для кондиционирования воздуха в доме помимо обычной, используется мультисплит система. Это современный комплекс, направленный на создание и поддержку оптимального для человека климата внутри помещения.
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Из чего состоит, как работает
Устройство мультисплит системы такое же, как и обычной сплит. Главное отличие – наружный блок «голова» обеспечивает функционирование не одного внутреннего компонента, а от 2 до 8.
Периферийные устройства могут быть подпотолочными, канальными, настенными (разных видов).
Мультисплит система стандартно охлаждает 2 комнаты. Устроена так, чтобы все внутренние блоки подключались ко внешнему каждый через свой кабель с фреоном.
Производительности «головы» достаточно, чтобы охладить воздух посредством всех внутренних элементов.
Устройства мультисплит систем – новое решение среди охлаждающей техники. Подходят для кондиционирования больших помещений (бытовых зданий, производственных мощностей, загородных усадьб).
Наружный элемент полностью соответствует современным требованиям о правильном наружном оформлении любого здания.
Установка, использование
Несмотря на иногда большое количество элементов, система мультисплит устанавливается быстро, если работа производиться профессионалами. Для облегчения установки диаметр трубок с фреоном было решено уменьшить.
Процесс монтажа состоит из нескольких этапов:
- Разработка проекта, с указанием размещения ключевых узлов, зависящих от существующего электрообеспечения;
- Нанесение разметки внутри и снаружи здания;
- Крепление на стену внешнего элемента;
- Прокладка магистралей к остальным компонентам системы;
- Крепление внутренних частей;
- Заполнение системы фреоном.
Обязательно после завершения монтажа протестировать систему на адекватность работы. Накануне установки придется позаботиться о двух нюансах.
- Для получения максимального эффекта от мультисплит системы, предварительно измерять все помещения, чтобы подобрать оптимальные зоны размещения базовых блоков.
- По желанию клиента, спрятать трубки магистралей под натяжным, декоративным потолком.
Перед установкой мультисплит системы достаточно заранее оценить ее стоимость, достоинства и учесть недостатки, чтобы в дальнейшем наслаждаться желанным результатом, а не устранять возникшие недочеты.