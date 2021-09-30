С чего начинается офис? Какое IT оборудование и техника нужна

Современные технологии давно и прочно вошли в жизнь людей. Необязательно быть Илоном Маском или владельцем перспективной IT-компании, чтобы использовать современное оборудование для своей работы.

Оно требуется для организации работы практически любого офиса, независимо от его масштабов. Не имеет значения, чем именно занимается компания. В большинстве случаев у нее есть офис, сайт, используются какие-то общие или специальные программы для работы. Чтобы все бесперебойно работало, не зависало, обновлялось регулярно без проблем, требуется применение качественного оборудования и ПО. По выгодным ценам купить сетевое оборудование предлагает официальный поставщик Market.Marvel.

Особенности выбора IT-оборудования требуется для офиса

Даже если это совсем крошечный офис с несколькими сотрудниками, IT-оборудование все равно потребуется.

Минимальный набор: сервер, сетевое оборудование и конечно оборудование, непосредственно за которым работают клиенты. Если это простенький офис с парой сотрудников, где пользуются только какими-то стандартными офисными программами, разумеется, создавать проект, нанимать специалиста для всего этого не потребуется.

Достаточно просто приобрести качественное оборудование, комплектующие, периферийные устройства с лицензионным ПО. Если же речь идет о крупных офисах со сложной внутренней структурой, для того, чтобы оснастить рабочие места современным и правильно подобранным оборудованием, сначала потребуется создать проект, обратившись к специалисту.

Многие считают данный этап пустой тратой времени и денег. Это, разумеется, не так. Можно игнорировать данный момент и просто приобрести более или менее подходящее оборудование, а потом обнаружить, что оно не подходит и не справляется с оказываемой нагрузкой.

Либо можно потратить кучу денег на самое лучшее оборудование, а потом выяснить, что можно было обойтись и более дешевым, которое тоже отвечает своими параметрами всем требованиям.

Поэтому лучше, чтобы квалифицированный инженер учел особенности предприятия, его сферу деятельности, количество сотрудников, типы и вес используемых программ, рассчитал нагрузку на серверное оборудование и составил проект.

Это позволит потратить не больше и не меньше, а именно столько, сколько нужно с гарантией, что приобретенное оборудование полностью отвечает требованиям и сможет справляться с нагрузкой, работая бесперебойно.

Для этого можно обратиться в специализированную компанию. Причем, они могут не только составить проект, но и подобрать оборудование, найти поставщиков или организовать покупку непосредственно у производителя, что позволит сэкономить без ущерба качеству и быть уверенным в том, что оборудование оригинальное, а ПО лицензионное.

Но, такую компанию следует выбирать очень тщательно, чтобы быть уверенным в том, что она действительно оказывает качественные услуги с гарантией. Посмотреть каталог серверов и выбрать подходящий на выгодных условиях можно на сайте компании market.marvel.ru.

Как выбрать IT-оборудование для офиса

Нет какого-то одного стандартного набора, который подойдет абсолютно для всех.

Все зависит от того, что это за компания, какой площади офис, сколько человек там работает, в чем заключается ее хозяйственная деятельность, какое оборудование используется и не только.

Бизнес, как и офисы, можно разделить традиционно на 3 основные группы:

Микробизнес

Малый

Средний

Крупный.

Понятно, что оборудование, используемое в офисах малого бизнеса, не подойдет для крупного и среднего.

То, что используется в офисах крупных компаний будет слишком дорогим для организаций малого и среднего бизнеса. Поэтому все и нужно подбирать в соответствии.

Микробизнес.

Это небольшие компании или ИП, численность сотрудников в офисе которых не превышает 15 человек. Для организации работы такой компании с учетом того, что бюджет ограниченный, оборудование и IT-инфраструктуру следует подбирать внимательно и ответственно.

У них вряд ли будет возможность что-то менять, докупать или оплачивать постоянный ремонт из-за того, что что-то сломается. Так как бюджет ограничен, такие компании стараются выжать максимум из IT-технологий.

Многие из них используют облачные решения, полностью или частично перейдя на них. Это удобно и выгоднее, потому что покупать их не требуется. Можно арендовать все на нужный срок, а потом продлевать, если это потребуется. Облачная структура включает в себя основной сервер и сервер резервных копий.

А вместо коммутатора, опять же в целях экономии, можно использовать Wi- Fi от хорошего провайдера. Вместо обычных ПК, можно использовать ноутбуки. В этом случае, с учетом того, что вся рабочая информация и программы на Облаке, сотрудники вовсе становятся не привязанными к офису и могут работать из дома и любой другой точки, при наличии интернета.

Малый бизнес.

Для малого бизнеса, который уже может отказаться от сотрудников на фрилансе и предоставить им рабочие места непосредственно в офисе, потребуется: основной сервер, резервный сервер для копий, центральный коммутатор, коммутатор, маршрутизатор.

Здесь тоже все оборудование и серверы могут располагаться на территории владельца в офисе и полностью принадлежать ему. Либо, многие компании доверяют большую часть организации и обслуживания IT-инфраструктуры аутсорсинговым организациям.

Таким образом, серверы, например, могут быть арендованными или своими, но располагаться на территории аутсорсинговой компании. Либо это могу быть облачные решения.

Средний бизнес.

Здесь все еще сложнее. Но, как и в предыдущих случаях, есть возможность передать полностью или частично все заботы по организации IT-инфраструктуры аутсорсинговой компании.

Для типового офиса среднего бизнеса требуется следующее оборудование: маршрутизатор, лицензии на все ПО и непосредственно сами программы, основной сервер, резервный сервер, коммутатор, сами ПК или ноутбуки.

Что касается крупного бизнеса, то здесь все еще сложнее.

Это может быть полный или частичный аутсорс. Хотя, когда речь идет о крупных компаниях, обычно они владеют своими собственными серверами и другим оборудованием.

Оно может располагаться как на своей территории, так и в рамках услуги колокейшн, в дата-центрах компаний, с которыми заключен соответствующий договор. Применение облачных технологий также распространено.

Чаще всего, когда речь идет о крупном бизнесе, комбинируется локальное оборудование и сети, аутсорсинг, а также облачные сервисы, которые могут быть как собственными, так и арендованными.

С учетом того, что это все очень сложно и представляет собой переплетенную структуру, составлять проект и впоследствии менять его, дорабатывать, потому что это потребуется, обязательно должны квалифицированные специалисты.

Покупать IT-оборудование для офиса обязательно нужно у надежного поставщика, который работает с официальными производителями. Поставки без посредников через официального представителя позволяю еще и сэкономить, потому что в этой цепи отсутствуют лишние звенья.

В идеале оно должно быть новым, современным и обязательно с лицензионным ПО. Ведь любые компании, независимо от их масштаба и сферы деятельности, проверяются.

Проверяют и ПО на предмет того, чтобы оно было лицензионным. Наличие лицензионного ПО позволит избежать дополнительных проблем, штрафов и головной боли.

Статья подготовлена при участии специалистов портала: https://market.marvel.ru/