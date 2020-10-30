Как изготавливают световые короба в наружной рекламе

Сейчас очень важно обеспечить своей продукции хорошую рекламу, ведь без этого она рискует затеряться среди множества похожих изделий. Вот почему стоит обратить внимание на световые короба, которые отличаются умеренной стоимостью и эффективностью и уже давно востребованы как малым бизнесом, так и крупными компаниями. Изготовление наружной рекламы выполнят специалисты компании led-bukva.ru.

С чего начинается мероприятие

Сначала готовят проект светового короба, также называемого лайтбоксом. Это изделие должно полностью соответствовать возложенным на него задачам. С учетом целей клиента специалисты выбирают и согласовывают с заказчиком форму и габариты.

Также они дают рекомендации насчет того, какой материал лучше выбрать в конкретном случае.

Учитывается, идет ли речь о вывеске для раскрученного бренда, либо же нужно создать продукт для компании, которая еще не успела заслужить репутацию на рынке. В первом случае не требуется никакой дополнительной информации, достаточно только указать название.

А вот во втором, важно как-то кратко, но понятно объяснить потенциальным клиентам, что хорошего они смогут получить.

Как делается короб

Борта и основная часть корпуса могут быть изготовлены из одного и того же материала, однако возможно использовать и разные материалы, при условии правильного их сочетания. Часто применяется поливинилхлорид и алюминиевый профиль, однако можно найти и другие варианты.

Передняя панель всегда занимает особое место и изготавливается из другого материала. Либо это акрил, либо ткань, либо полистирол. Главное, чтобы материал пропускал свет и был удобен для нанесения информации.

В качестве осветительных приборов используют лампы дневного света, либо же светодиоды. Конечно, последние должны быть достаточно мощными, чтобы справиться со своей задачей. Когда короб изготовлен, его проверяют. Лишь после этого продукция считается завершенной и готовой к использованию.

Для того чтобы световой короб соответствовал характеристикам, заявленным производителем, он должен быть изготовлен из качественных материалов по современной технологии.

Важно обращать внимание на репутацию производителя, чтобы приобрести максимально качественное изделие за разумные деньги и получить достойную гарантию. Так что не помешает сначала почитать различные отзывы о компании.