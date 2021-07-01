Какие бывают кухонные мойки

У каждой хозяйки в кухне обязательно должна присутствовать мойка. Ведь без неё просто невозможно помыть продукты питания и посуду. Период, который тратится на проведение всех манипуляций, напрямую зависит от удобства кухонной мойки. В современном мире присутствует большое разнообразие таких изделий. Каждый из них отличается методом монтажа и функционалом, материалом производства и конструкцией.

Разновидности моек

В первую очередь при выборе изделия стоит обращать внимание на материал создания.

Ранее популярностью пользовались эмалированные и чугунные изделия. Но сегодня они отошли на второй план. Особой популярностью пользуются мойки из стали нержавеющего типа. Они могут быть матовыми или же текстурированными, полированными.

Помимо этого, они могут быть сварными или же цельнотянутыми. Они отличаются приемлемой стоимостью и устойчивостью к химическим составам, а также возможностью самостоятельного монтажа и декоративностью. Но они быстро царапаются и очень шумные.

Традиционным материалом является керамика. Её можно устанавливать самостоятельно. Помимо этого, отличительными особенностями являются хрупкость и эстетичность, а также устойчивость и простота в процессе эксплуатации.

Обращаться с такими раковинами стоит особенно осторожно. Очень популярны изделия из искусственного камня. Они могут быть акриловыми или же агломератовыми.

К их особенностям относят декоративность и устойчивость. Но недостатки также очевидны: высокая цена. Мойки могут иметь и различный функционал. В их структуре могут быть и дополнительные элементы. Стоит понимать, что если в варианте более одной чаши, то раковина поделена на секции.

Самыми популярными являются двойные или же полуторные варианты. При присутствии нескольких чаш лейку смесителя нужно будет постоянно перемещать. Приветствуется и наличие крыльев. На них можно становить подготавливаемые продукты или же посуду. Их количество также может быт разным (1 либо 2).

Лучше выбирать раковину с наклонными желобками. Благодаря им вода будет стекать в раковину. Также мойки для кухонного пространства могут быть разделены и по формам. В зависимости от этого показателя подразделяют прямоугольные или же квадратные, овальные или же круглые изделия, угловые.

Можно в некоторых брендах встретить изделие в форме трапеции или же треугольника. По типу установки мойки делятся на накладные и врезные, интегрированные и подстольные.