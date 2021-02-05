Робуста как вид кофейного дерева

Робуста занимает второе место по популярности в мире, уступая арабике. В чистом виде зерна используются изредка, поскольку кофе получается горьким, крепким. Проще говоря — имеет специфические особенности.

Продукт отличается высоким содержанием кофеина (1-2.5%), что на руку тем, кому необходимо взбодриться с самого утра. Из этой разновидности производят растворимый кофе, который теряет характерную горечь в процессе обработки, становясь приятным на вкус.

Когда появилась робуста

Кофейное дерево приживается в тех местах, где другие не могут приспособиться и дать урожай. Как отдельный вид открыли робусту в 1860 году, а популярной она стала в начале 20 столетия, когда кофейные плантации повсеместно подверглись заболеванию “листовой ржавчины”.

Арабика не смогла пережить этой вспышки, в то время как робуста оказалось гораздо устойчивее. Тем самым она привлекла к себе большое внимание, ведь дерево сумело прижиться в самых суровых условиях.

На сегодняшний день Вьетнам является крупнейшим поставщиком этих зерен. Хотя оптимальным климатом для робусты стоит назвать Африку и Азию, поскольку растение не выживет при температуре ниже 10 градусов тепла.

Данный вид хоть и теплолюбив, но температурные колебания претерпевает хорошо, к тому же он противостоит вредителям. Все перечисленные факторы сделали робусту доступной по цене (в сравнении с прихотливыми видами кофе).

Робуста как кофейный напиток

Робуста прославилась не только необычными вкусовыми свойствами, а еще и повышенной крепостью. Из-за сильной горечи и специфического вкуса мало кто может употреблять такой напиток в чистом виде. Для придания мягкости зерна тщательно обрабатывают и смешивают с другими сортами (зачастую — с арабикой, но бывают и другие смеси).

Свежемолотые зерна при заваривании дают стойкую пышную пенку. Кофе сорта робуста часто готовят в кофемашинах: напиток получается крепким и прекрасно бодрит. Качество и вкусовые характеристики определяются многим факторами. В первую очередь значение имеет место произрастания, климат и уход за растениями.

Отличия робусты и арабики

Арабику и робусту сложно перепутать. Зерна двух видов отличаются по внешним характеристикам, критериям вкуса и способу использования. Так, арабику с удовольствием пьют без добавок, а робуста, как правило, входит в состав смеси (из-за выраженной горечи). Конечно же есть поклонники крепких, горьких кофейных напитков, но таких довольно мало.

Итак, какие же различия существуют между арабикой и робустой:

Содержание кофеина и хлорогеновой кислот в робусте больше (1-2.5%), для арабики этот показатель составляет 0.65-2%. Упругая крема образуется как раз благодаря робусте, а не арабике. Аромо-вкусовые качества арабики выразительнее за счет большего количества масел в зернах (на 60%). Робуста дешевле арабики, поскольку не требует особенных условий для выращивания и обработки. Робуста чаще всего используется в сочетании с другими сортами, а также применяется для изготовления растворимого кофе.

Как видите, напитки будут совершенно разными. И у каждого остаются свои поклонники!