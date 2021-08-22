Это был очень трудный путь. Запорожская тхэквондистка Виктория Марчук о подготовке к Паралимпиаде

В этом году среди видов спорта на Паралимпиаде-2020 в Токио будет впервые представлено тхэквондо.

Украинскую сборную будут представлять трое спортсменов, среди них двое запорожанок — Виктория Марчук и Юлия Липецкая. Корреспонденты Общественного Запорожье пообщались с Викторией Марчук, заслуженным мастером спорта, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Токио-2020 для нее будет первым олимпийским опытом. По словам спортсменки, подготовка к Паралимпиаде длится уже около года.

Тренировались сначала в Чернигове, затем в Днепре и Запорожье, ездили на сборы в Турцию. На последнем этапе перед вылетом в Токио, Виктория, которая живет в городе Вольнянск, ежедневно ездила в тренировочный зал в областной центр. «Мне полтора часа надо, чтобы добраться до зала.

Каждый день туда-сюда. Утром выезжаю, а вечером уже поздно возвращаюсь домой», — рассказывает спортсменка.

Виктория рассказывает: с детства, когда еще даже не знала, каким видом спорта будет заниматься, мечтала попасть на Паралимпиаду. «Я к этому шла, понимала что я уже буду на Паралимпийских играх, потому что я первый номер в мировом рейтинге, поэтому я знала, что туда попаду. Но когда уже окончательно сказали, то это были невероятные эмоции.

Я была очень-очень счастливой. Я до сих пор потрясена от этого и уже хочу туда попасть.

Это лучший, пожалуй, подарок для спортсмена». 22 августа тхэквондистка будет улетать в Токио. Признается, что готовится добросовестно, потому что очень хочет получить медаль.

Если это произойдет — боится расплакаться от счастья: «это был очень тяжелый путь, потому что то со здоровьем проблемы, то еще что-то. За месяц у меня было сломано, еще до сих пор не совсем зажило, ребро.

С ногой проблемы. Но я сейчас думаю, если я выиграю, не знаю что буду делать.

Думаю, что это будет такая радость, что я не знаю, какие у меня будут эмоции». Читайте также: Кто из спортсменов будет представлять Запорожскую область на Паралимпиаде в Токио