Роботы пылесосы от Xiaomi являются одними из самых популярных в мире, в том числе и в нашей стране. Модель Xiaomi Mijia LDS невероятно популярная. Она разработана по по классической схеме с применением лазерного лидара. Этот элемент одновременно является его преимуществом, так как позволяет сделать уборку максимально качественно, но и его слабым местом тоже.
Это не является проблемой, так как, если возникают какие-то неполадки, можно обратиться к специалистам сервисного центра в Real- Mi Service, которые быстро и качественно выполнят ремонт Xiaomi Mijia LDS.
О сервисном центре
Real-Mi Service — это фирменный сервисный центр Xiaomi, Realme и Kugoo в Москве.
Компания не первый год работает. Специалисты прекрасно знакомы как с типовыми неисправностями техники данных брендов, так и с какими-то сложными и нестандартными поломками, которые быстро и профессионально устранят.
У них в наличии огромный склад с большим количеством оригинальных запчастей и комплектующих, современное оборудование, четко налаженная система работы. Благодаря этому ремонт выполняется в максимально короткие сроки и с официальными гарантиями.
Клиенту не нужно ждать несколько дней или неделю для того, чтобы дождаться ремонта своего робота-пылесоса. Большинство работ выполняется в максимально короткие сроки и не занимает более 2-3 часов.
На сайте сервисного центра можно подробнее узнать о предлагаемых услугах, найти контактные данные. Если есть какие-то вопросы, можно связаться с представителями компании и получить развернутую консультацию.
Предлагаемые услуги
Это как профилактическое сервисное обслуживание пылесосов Xiaomi Mijia LDS, так и ремонт, замена тех или иных запчастей и комплектующих.
Специалисты в максимально короткие сроки осуществят замену:
- системной платы
- аккумулятора
- компрессора
- мотор-колеса
- мотора основной щетки
- мотора боковой щетки
- датчиков столкновения
- датчиков положения и не только.
Также предлагается ремонт системной платы, ремонт базы и обновление программного обеспечения, при необходимости.
На все выполненные услуги в Real-Mi Service предоставляется гарантия качества на 4 месяцев. Заключается официальный договор, предоставляются чеки. Обратиться за ремонтом могут как частные лица, так и различные организации.
Сразу после диагностики клиент может узнать, что именно случилось, что необходимо сделать, сколько это будет стоить и займет времени.