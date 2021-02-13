Роботы пылесосы от Xiaomi являются одними из самых популярных в мире, в том числе и в нашей стране. Модель Xiaomi Mijia LDS невероятно популярная. Она разработана по по классической схеме с применением лазерного лидара. Этот элемент одновременно является его преимуществом, так как позволяет сделать уборку максимально качественно, но и его слабым местом тоже.

Это не является проблемой, так как, если возникают какие-то неполадки, можно обратиться к специалистам сервисного центра в Real- Mi Service, которые быстро и качественно выполнят ремонт Xiaomi Mijia LDS.

О сервисном центре

Real-Mi Service — это фирменный сервисный центр Xiaomi, Realme и Kugoo в Москве.

Компания не первый год работает. Специалисты прекрасно знакомы как с типовыми неисправностями техники данных брендов, так и с какими-то сложными и нестандартными поломками, которые быстро и профессионально устранят.

У них в наличии огромный склад с большим количеством оригинальных запчастей и комплектующих, современное оборудование, четко налаженная система работы. Благодаря этому ремонт выполняется в максимально короткие сроки и с официальными гарантиями.

Клиенту не нужно ждать несколько дней или неделю для того, чтобы дождаться ремонта своего робота-пылесоса. Большинство работ выполняется в максимально короткие сроки и не занимает более 2-3 часов.

На сайте сервисного центра можно подробнее узнать о предлагаемых услугах, найти контактные данные. Если есть какие-то вопросы, можно связаться с представителями компании и получить развернутую консультацию.

Предлагаемые услуги

Это как профилактическое сервисное обслуживание пылесосов Xiaomi Mijia LDS, так и ремонт, замена тех или иных запчастей и комплектующих.

Специалисты в максимально короткие сроки осуществят замену:

системной платы

аккумулятора

компрессора

мотор-колеса

мотора основной щетки

мотора боковой щетки

датчиков столкновения

датчиков положения и не только.

Также предлагается ремонт системной платы, ремонт базы и обновление программного обеспечения, при необходимости.

На все выполненные услуги в Real-Mi Service предоставляется гарантия качества на 4 месяцев. Заключается официальный договор, предоставляются чеки. Обратиться за ремонтом могут как частные лица, так и различные организации.

Сразу после диагностики клиент может узнать, что именно случилось, что необходимо сделать, сколько это будет стоить и займет времени.