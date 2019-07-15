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Чем отличается мобильная версия сайта от адаптивной

15 июля 2019

В последнее время возможности создания сайтов становятся всё шире. Помимо обычного построения сайта появилась возможность создать его адаптивную или мобильную версию.

И вот в этом плане многие, кто хочет иметь свой сетевой ресурс, путаются. Некоторые попросту не знают, чем отличаются между собой эти два варианта, и какой соответственно лучше выбрать. Именно поэтому стоит определиться с отличием между адаптивной и мобильной версиями сайта. Портфолио по верстке компании "Нужен сайт", где можно ознакомиться с примерами адаптивной верстки, находиться на сайте nuzhen-sajt.ru.

Адаптивная версия

Это один сайт, способный адаптироваться под экран устройства, на котором запускается, перестраивая свои блоки. Соответственно запустить один и тот же сайт можно как на ПК или ноутбуке, так и на планшете или смартфоне.

На каждом устройстве он может выглядеть немного по-другому, но только за счёт автоматической перестановки своих блоков.

Положительные стороны:

  • Имеет хороший внешний вид на любом устройстве, будь то старый смартфон 2011 года выпуска, или последняя модель новомодного планшета;
  • Домен всего один, что значительно упрощает работу поисковым системам и СЕО-оптимизаторам.

Недостатки:

  • Длительная загрузка. Длительность загрузки связана с затратой времени на адаптацию под габариты экрана, на котором будет отображаться сетевой ресурс. Вдобавок, мобильный интернет значительно медленней компьютерного, а потому на телефоне загрузка сайта может занять некоторое время.
  • Сложности поддержки. Замена номера или цен на описанные на сайте услуги – дело быстрое, но вот с добавлением нового раздела или перестройкой блоков придётся повозиться. В большинстве своём подобные изменения требуют переделывания всей страницы.

Мобильная версия

Сюда относится более простая версия сетевого ресурса, которая обычно находится на специальном поддомене, имеющим приставку «m». По внешнему виду её обычно делают практически такой же, как главный сайт.

Это сделано для того, чтобы пользователь ошибочно не подумал, что попал на страницу другого сайта. Обычно используется та же расцветка, шрифт, дизайн. Структура же может быть совсем другой.

Едва ли кто-то будет пытаться выбрать квартиру или автомобиль, рассматривая всё через смартфон, ведь с маленьким экраном в полной мере рассмотреть такой продукт.

В то же время с телефона наоборот весьма удобно посмотреть местоположение ближайшего банкомата или кафе. Почему мобильные версии – это обычно значительно упрощённые аналоги обычных сайтов. Всё самое сложное убирается, и остаются только простейшие функции.

К преимуществам можно отнести то, что страница грузится быстро, поскольку она отделена от основного сайта, да и поддерживать работоспособность мобильной версии легко, поскольку вносимые в неё изменения никак не затрагивают главный сайт.

Что же касается недостатков, то обычно на планшетах мобильные версии сайтов выглядят слишком растянуто, что неприятно глазу. Вдобавок, СЕО-оптимизацию проводить трудней, так как работать приходится с двумя отдельными сайтами, да ещё и с дублирующимся контентом.



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