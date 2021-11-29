Резинотехническими изделиями называют продукцию, произведённую из каучука почти всех разновидностей. Используют их в разнообразных отраслях промышленности. Все резинотехнические изделия могут разделяться на формовые и неформовые. Широкий их выбор производит завод РТИ.

В группу формовых входит около приблизительно 30 тысяч наименований. К ним относят амортизирующие и уплотняющие, а также прокладочные детали. Получают их при помощи формования резинового состава наряду с вулканизацией в пресс-форме либо же литьём под давлением. К неформовым относят практически 12 тысяч изделий.

Их чаще всего применяют для уплотнения дверных полотен и окон вагонов и самолётов, автомобилей, для герметизации стыков в строительных панелей и прочего подобного.

Производят их в виде жгутов профилированных с разнообразной длиной и поперечным сечением методом экструзии и дальнейшей вулканизацией в котлах либо же в аппаратах непрерывного действия.

Структура уплотнения может быть пористой либо монолитной.

Разновидности

В современном мире резинотехнические изделия используются активно.

Но наибольшую популярность приобрели таковые их разновидности:

Конвейерная резиновая лента применяется в промышленных условиях для транспортировки разнообразной продукции: металла и угля, горных пород и прочего подобного. Может быть различной длины и ширины, толщине в зависимости от предназначения. Создаётся на основе синтетических тканей с высокими качественными показателями. Благодаря им они являются максимально надёжными и практичными. Способны выдерживать массу до 400 кило на сантиметр. Ленту подвергают специальной обработки, чтобы повысить показатели её прочности.

Резиновые ковры применяют как в быту, так и в промышленных условиях. Они комфортны и универсальны, просты в эксплуатации и обладают высокими показателями прочности, приемлемой стоимостью. Их возможно приобретать по метражу, который нужен пользователю.

Манжета – это главная деталь уплотнительного контактного устройства, которая имеет круглую форму и создаётся из эластичного материала. Они нашли широкое распространение в промышленном производстве и используются для того, чтобы уплотнять соединения, которые вращаются. Помимо этого, их применяют и для узлов с поступательным движением.

Также в промышленности широкое распространение нашли ремни и рукава.