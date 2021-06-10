Регистрация товарного знака и защита прав

Товарный знак, который заранее тщательно продуман, является залогом успеха любого бизнеса. Это ценный актив, который с годами становится более узнаваемым и популярным, что увеличивает его значимость. Многие предприниматели, регистрируя род деятельности, даже не задумываются о надобности регистрации торговой марки, и совершенно напрасно.

Необходимость регистрации товарного знака отражается в существующей статистике по многочисленным спорам из-за правообладания конкретного торгового бренда.

Соответствующая инстанция постоянно выявляет правонарушения, связанные с использованием аналогичных либо похожих символов, логотипов, упаковок, что влечет за собой негативные последствия для предпринимателя. Если отсутствует регистрация товарного знака, доказать свое правообладание будет невозможно.

Чтобы исключить возникновение нежелательных ситуаций, настоятельно рекомендуется зарегистрировать товарный знак.

Особенности торговой марки должны заключаться в следующем:

знак должен иметь различия с ранее зарегистрированными торговыми марками либо с теми, которые находятся на рассмотрении;

обозначению должны быть присуще различительные характеристики;

знак не должен вводить потребителя в заблуждение. Марка должна соответствовать конкретной компании, без намека на другого производителя.

Процедура регистрации проводится в несколько этапов:

изначально нужно собрать пакет документов и заполнить заявку на внесение торговой марки в государственный реестр;

оплатить экспертизу, которая проводится в обязательном порядке с целью выявления соответствий заявленных качеств и выполнения законодательных требований;

собранная документация может быть отправлена по почте либо через сайт государственных услуг;

если соблюдены все требования и нормы, принимается решение о регистрации товарного знака, с последующим внесением его в госреестр;

на заключительном этапе предприниматель получает документ, свидетельствующий о регистрации торговой марки.

Процедура регистрации достаточно сложная и трудоемкая, может затянуться на длительный срок, если не будут соблюдены все формальности.

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