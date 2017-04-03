Как выбрать мебель для спальни?

Спальня предназначается исключительно для отдыха. Следовательно, и меблировка должна быть соответствующей. Большое значение имеет выбор мебели для спальни. Речь идёт не только о стилистической составляющей, но и комфорте.

На сайте http://кемелгрупп.kiev.ua/traditional Вы сможете приобрести оригинальную итальянскую мебель для спальни. Высочайшее качество за доступную цену даст возможность выполнить организацию интерьера спальни по высшему разряду.

На что обращать внимание при выборе?

Ниже приведём главные критерии выбора:

материал каркаса;

наполнитель;

обивка;

габаритные размеры.

В случае, если в спальне на полу не располагается совершенно ничего (речь идёт о циновках или паласах) рекомендуется заблаговременно озаботиться тем, какими ножками будет обладать мебель для спальни.

Острые ножки могут привести к частичному повреждению напольного покрытия. Зачастую это происходит с паркетом или ламинатом. В отношении материалов всё значительно проще.

Наибольшей популярностью пользуется мебель, которая изготавливается из натурального дерева. Причём дерево используется не только в каркасе, но и в отделке фасадов мебели. Дерево обладает достаточной прочностью, но при этом значительно легче металла.

Рынок предлагает различные варианты мебели, которые выполнены из различных пород. В большинстве случаев используемая порода дерева и становится основополагающим ценовым триггером.

Наполнитель: натуральный или синтетический?

Здесь не всё так однозначно. Дело в том, что некоторые натуральные наполнители (к примеру, такие, как лебяжий пух, перо и т.д.) могут вызывать аллергические реакции. Кроме того, в натуральных наполнителях заводятся клещи-сапрофиты.

Следовательно, искусственный наполнитель (наиболее распространённым считается поролон) не такой уж и плохой, как многие его позиционируют. Действительно, большое значение имеет качество поролона. От этой характеристики зависит срок эксплуатации мебели.

Проверить качество наполнителя мебели весьма просто. Достаточно прилечь на кровать, к примеру, и полежать около 10 минут. Затем резко встаём с постели и следим за тем, чтобы ложе немедленно приняло изначальное положение (чтобы все вмятины выправились).

Если этот процесс проходит на глазах (медленно), поролон низкого качества и сомнётся достаточно быстро.

Смотрите также: Практические советы, которые позволят выбрать мебель для дома. Выбираем мебель в офис (основные рекомендации) — http://www.propr.me/kak-vybrat-mebel-v-ofis/

В видео демонстрируется современная мебель для спальни: