Что входит в комплект видеонаблюдения и как его выбрать для дома

Позволить себе установить систему видеонаблюдения дома сегодня могут и обычные люди. Лет 20-30 назад это была прерогатива только людей состоятельных и влиятельных. Сейчас же можно купить готовую систему, либо обратиться в специализированную компанию, чтобы создать проект.

Второй вариант больше подходит для крупных загородных особняков с большим количеством помещений и прилегающей территорией. А для стандартных домов можно приобрести и установить готовый комплект с необходимым набором элементов. Широкий выбор комплектов видеонаблюдения представлен в интернет-магазине https://control.ua/, подробности можно узнать по ссылке https://control.ua/komplekty-videonablyudeniya/.

Что входит в готовый комплект видеонаблюдения

Стандартный комплект включает в себя такие элементы, как:

камеры видеонаблюдения

видеорегистратор

блок питания

соединительные камеры

жесткий диск для записи данных с камер

Количество камер, размер жесткого диска могут быть разными, в зависимости от территории, а также объема сохраняемой информации. Можно выбрать что-то из стандартных комплектов с фиксированным количеством элементов, либо рассмотреть варианты, где эту величину при заказе можно менять, указав нужное число.

Как выбрать

Нюансов очень много, поэтому спешить, пытаться экономить и даже покупать самое дорогое нельзя. Если сэкономить, есть риск приобрести систему, которая не справится с поставленными перед ней задачами, т. к. помещений намного больше.

Если приобрести самый дорогой вариант, скорее всего, со своими функциями система видеонаблюдения справится прекрасно, но будет лишняя переплата. Учесть нужно множество параметров.

Место установки. Имеется в виду, в помещении будет установлена система или на улице. В зависимости от этого подбирается соответствующий тип установки и дополнительные защитные элементы. Например, на улице камера оснащается дополнительным кожухом, который защищает ее от температурных перепадов и климатических нагрузок.

Имеется в виду, в помещении будет установлена система или на улице. В зависимости от этого подбирается соответствующий тип установки и дополнительные защитные элементы. Например, на улице камера оснащается дополнительным кожухом, который защищает ее от температурных перепадов и климатических нагрузок. Камеры. При выборе камер нужно обратить внимание на угол обзора, кратность увеличения, наличие подсветки, разрешение. Количество камер подбирается в соответствии с размерами дома, числом комнат.

При выборе камер нужно обратить внимание на угол обзора, кратность увеличения, наличие подсветки, разрешение. Количество камер подбирается в соответствии с размерами дома, числом комнат. Видеорегистратор. С его помощью информация, получаемая с камер, записывается и сохраняется на жесткий диск, либо передается по сети. Они могут быть аналоговые, цифровые и гибридные. Цифровые видеорегистраторы дороже, но и намного качественнее.

Жесткий диск . Его объем может быть разным. Но, на практике обычно памяти недостаточно. Эта проблема сейчас легко решается. Современные системы видеонаблюдения позволяют передавать и сохранять информацию в облачных хранилищах.

. Его объем может быть разным. Но, на практике обычно памяти недостаточно. Эта проблема сейчас легко решается. Современные системы видеонаблюдения позволяют передавать и сохранять информацию в облачных хранилищах. Блок питания . Важно подобрать модель, которая рассчитана на то количество камер, которое к нему планируется подключить. Блок питания тоже может быть уличным или для помещений. Соответственно, выбирать нужно подходящий.

. Важно подобрать модель, которая рассчитана на то количество камер, которое к нему планируется подключить. Блок питания тоже может быть уличным или для помещений. Соответственно, выбирать нужно подходящий. Кабели. Сейчас они используются не везде. В последние годы очень популярны беспроводные системы.

Если клиент не разбирается в этих вопросах и не уверен, какая именно система ему понадобиться, сколько камер, он может проконсультироваться со специалистом компании, которая такие услуги предоставляет.