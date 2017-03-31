да придет идея думающему

Монтаж ЖБИ колонн

31 марта 2017

Сооружение очень многих объектов выполняется с помощью уже готовых каркасов на основе бетона. Железобетонные изделия позволяют значительно ускорить подобные операции, что очень важно в современном мире.

монтаж ЖБИ колонн

Одним из самых востребованных продуктов такого типа являются колонны жби. Они имеют различные конструкционные особенности, о которых можно узнать на специализированных сайтах в интернете.

Подготовительные работы

Железобетонные колоны зачастую используются для формирования каркасов различных типов зданий. При этом они могут быть цельными или сборными (применяются в многоэтажном строительстве). Перед тем, как приступать к подобной операции желательно выполнить несколько подготовительных операций:

  • Изначально нужно определить уровень подливки стаканов. Если емкости имеют различную глубину, нужно залить их бетоном, чтобы выровнять их.
  • Непосредственно перед установкой колон наносятся специальные осевые риски и риски осей подкрановых балок.

Некоторые специалисты вместо бетонных подушек могут использовать металлические листы, которые подкладывают непосредственно под колонну. Это позволяет значительно ускорить процесс монтажа.

жби колонны

Алгоритм установки

Монтаж опорных колонн можно описать несколькими последовательными шагами:

  1. Изначально конструкции устанавливаются в стаканы. При этом производится их выравнивание по сделанным ранее отметкам. Для контроля вертикального уровня используют теодолиты.
  2. Когда колонна установлена, выполняется ее фиксация к основанию. В случае со стаканом здесь применяют стальные, деревянные или железобетонные клинья. Последний тип крепежа не вынимается при конечном бетонировании колонны. Количество клиньев зачастую достигает двух штук на каждую грань, когда ее ширина превышает 40 см.
  3. Когда колонны монтируются одна на другую, тогда они фиксируются на верхних торцах предыдущих элементов или с помощью ригелей. Очень важно при этом соблюдать алгоритмы крепления, чтобы колонны смогли выдерживать значительные нагрузки.
  4. После конечной выверки расположения всех элементов производится их замоноличивание с помощью бетонных смесей, которые подаются во все щели вручную или под давлением.

Все операции монтажа предполагают соблюдения специальных технологий, которые позволяют создавать прочные монолитные системы. Выполняются они только опытными строительными бригадами с применением спецтехники.



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