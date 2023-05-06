Проходной металлодетектор — что это и принцип работы
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Проходной металлодетектор — что это и принцип работы

6 мая 2023

Одним из устройств, позволяющих производить контроль проходящих людей и проносимых вещей, является проходной металлодетектор. Такие устройства способны обнаружить металлические предметы, расположенные в одежде или проносимых сумках, портфелях и т.п.

Их устанавливают при входе в помещения с большим количеством находящихся людей, например, вокзалы, аэропорты, культурно-развлекательные, спортивные объекты, торговые центры и т.д. Благодаря им обеспечивается общая безопасность на данном объекте.

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Назначение и конструкция проходного металлодетектора

В большинстве случаев проходной металлодетектор выполнен в форме арки.

Он Предназначен для фиксации и подачи светового и звукового сигнала при перемещении через агрегат металлических предметов, не зависимо от их назначения и состава.

Конструктивно такой металлодетектор состоит из следующих элементов:

  • Катушек индуктивности. Одна из них является приёмной, а другая передающей.
  • Система электронного управления, в которой расположены элементы индикации. Это может быть жидкокристаллический монитор или источники звукового или светового сигнала.
  • Узел контроля. Под ним понимают пространство, через которое должен перемещаться посетитель.
  • Система управления и электропитания. В современных устройствах предусмотрено дублирующее питание, на случай отключения основного. Для этого применяют комплект аккумуляторных батарей. Тем самым обеспечивается бесперебойная работа металлодетектора.

В наиболее совершенных агрегатах предусмотрена возможность его подключение к компьютеру или комплексу охранной системы.

Принцип работы и основные характеристики

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Принципом работы подобных металлодетекторов является изменение уровня магнитного поля, создаваемого между передающей и приёмной катушкой, по воздействием металлического предмета, пересекающего линии этого поля.

В приёмной катушке происходит снижение мощности поступающего сигнала.

К основным характеристикам подобных агрегатов, определяющим их потребительские свойства и область применения, относятся:

  • Чувствительность приёмного устройства. Они подразделяются на три категории: гиперчувствительный (самой высокой чувствительностью), средние и слабочувствительные.
  • Уровень автоматизации.
  • Геометрические размеры.
  • Внешнее оформление.
  • Параметры необходимого электропитания.
  • Характер генерируемого сигнала. Он может быть двух видов: импульсный или непрерывный.



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