Как делается оклейка авто цветной полиуретановой пленкой

Оклейка цветным полиуретаном решает сразу две задачи: изменяет внешний облик автомобиля и защищает кузов. Материал отличается стойкостью к механическим повреждениям и ультрафиолету, предохраняет краску от сколов, потертостей и царапин. Если со временем захочется вернуть машине оригинальный цвет, плёнка снимается без следов и ущерба для заводского покрытия.

Благодаря этому технология становится востребованной среди тех, кто хочет сохранить внешний вид автомобиля и при этом придать ему индивидуальность.

Подготовка

Работа с полиуретановой плёнкой начинается с грамотной подготовки кузова. Любые загрязнения, следы полиролей или воска мешают сцеплению материала с поверхностью.

Поэтому сначала машину тщательно моют, затем удаляют битумные пятна, остатки смолы и жирные налёты. После мойки используют обезжиривающие составы, чтобы краска осталась абсолютно чистой. Если на кузове есть мелкие дефекты, сколы или царапины, их устраняют полировкой. Только на полностью подготовленную поверхность можно наносить плёнку.

Раскрой материала

Когда автомобиль приведён в порядок, мастера переходят к раскрою рулонного материала.

Для каждой детали кузова вымеряется отдельный кусок плёнки с запасом, чтобы хватило на изгибы и подвороты. Учитываются особенности капота, бамперов, крыльев и других элементов с нестандартной геометрией. Ошибка в раскрое может привести к лишним швам или перерасходу материала.

Наклеивание плёнки

Основной этап — это фиксация подготовленных заготовок на кузове. Чтобы плёнка не прилипала мгновенно, используют мыльный раствор или специальные жидкости.

Это позволяет немного двигать материал и выставлять его в идеальное положение. После совмещения краёв плёнку начинают разглаживать ракелью, постепенно выдавливая воду и воздух. Поверхность приобретает ровный вид без складок и пузырей, а покрытие прочно удерживается на краске.

Работа с мелкими деталями

Оклейка не ограничивается ровными панелями. Много времени уходит на оформление ручек, зеркал, фар, изгибов и ребер жёсткости.

Для таких зон используют строительный фен: подогретая плёнка становится мягкой и послушной, поэтому легко ложится даже на сложные поверхности. Излишки материала аккуратно обрезаются, а края тщательно фиксируются. При профессиональном подходе все стыки остаются почти незаметными, и автомобиль выглядит так, словно окрашен в заводской цвет.

Проверка и закрепление результата

После завершения монтажа проводится финальная обработка. Мастер внимательно осматривает кузов, прогревает зоны с сильным изгибом и прижимает края, чтобы они окончательно схватились.

Машину оставляют в помещении до полного высыхания клеевого слоя. Первые несколько суток владельцу рекомендуется избегать автомоек, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. Это необходимо, чтобы плёнка окончательно зафиксировалась и проявила свои защитные свойства.

