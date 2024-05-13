Незаконная перепланировка квартиры: последствия и пути легализации

Многих людей интересует вопрос: чем обернется незаконная перепланировка владельцу квадратных метров? Процедура может повлечь за собой ряд негативных последствий для собственника:
- Если незаконная перепланировка создает угрозу жизни и здоровью людей или нарушает конструктивную целостность здания, жилищная инспекция может потребовать от собственника демонтировать ее за свой счет.
- Незаконная перепланировка может стать препятствием для продажи или дарения квартиры. Покупатели и одаряемые могут отказаться от сделки, узнав о том, что нет согласования изменений с властями.
- Если увеличилась площадь жилья, то это может привести к проблемам с регистрацией по месту жительства. Регистрирующий орган может отказать в регистрации, пока все не будет узаконено.
Какие виды работ необходимо согласовывать с жилищной инспекцией
Согласовывать необходимо только те работы, которые затрагивают несущие конструкции здания или инженерные коммуникации.
К таким работам относятся:
- снос или перенос несущих стен;
- устройство проемов в несущих стенах;
- объединение или разделение комнат;
- перенос или замена инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, отопление, газ).
Неприятные последствия
Помимо вышеперечисленных последствий, незаконная перепланировка может привести к следующим проблемам:
- ухудшение технического состояния здания;
- снижение стоимости квартиры;
- конфликты с соседями;
- проблемы с получением разрешения на строительство или реконструкцию.
Можно ли все узаконить
Для этого необходимо обратиться в жилищную инспекцию и получить разрешение на ее узаконивание. Процедура легализации незаконной перепланировки включает в себя следующие этапы:
- подача заявления в жилищную инспекцию;
- предоставление документов, подтверждающих право собственности на квартиру;
- предоставление проекта перепланировки, выполненного лицензированной организацией;
- оплата госпошлины;
- получение разрешения на узаконивание перепланировки.
После получения разрешения необходимо выполнить работы по перепланировке в соответствии с проектом и сдать их в эксплуатацию.
Потом жилинспекция выдаст акт о приемке выполненных работ и внесет изменения в технический паспорт квартиры.
Незаконная перепланировка квартиры может повлечь за собой ряд негативных последствий для собственника. Поэтому перед началом любых работ необходимо согласовать их с властями.
Если перепланировка уже выполнена без согласования, ее можно легализовать, обратившись в жилищную инспекцию и получив разрешение на ее узаконивание.