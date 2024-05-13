Незаконная перепланировка квартиры: последствия и пути легализации

Многих людей интересует вопрос: чем обернется незаконная перепланировка владельцу квадратных метров? Процедура может повлечь за собой ряд негативных последствий для собственника:

Если незаконная перепланировка создает угрозу жизни и здоровью людей или нарушает конструктивную целостность здания, жилищная инспекция может потребовать от собственника демонтировать ее за свой счет.

Незаконная перепланировка может стать препятствием для продажи или дарения квартиры. Покупатели и одаряемые могут отказаться от сделки, узнав о том, что нет согласования изменений с властями.

Если увеличилась площадь жилья, то это может привести к проблемам с регистрацией по месту жительства. Регистрирующий орган может отказать в регистрации, пока все не будет узаконено.

Какие виды работ необходимо согласовывать с жилищной инспекцией

Согласовывать необходимо только те работы, которые затрагивают несущие конструкции здания или инженерные коммуникации.

К таким работам относятся:

снос или перенос несущих стен;

устройство проемов в несущих стенах;

объединение или разделение комнат;

перенос или замена инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, отопление, газ).

Неприятные последствия

Помимо вышеперечисленных последствий, незаконная перепланировка может привести к следующим проблемам:

ухудшение технического состояния здания;

снижение стоимости квартиры;

конфликты с соседями;

проблемы с получением разрешения на строительство или реконструкцию.

Можно ли все узаконить

Для этого необходимо обратиться в жилищную инспекцию и получить разрешение на ее узаконивание. Процедура легализации незаконной перепланировки включает в себя следующие этапы:

подача заявления в жилищную инспекцию;

предоставление документов, подтверждающих право собственности на квартиру;

предоставление проекта перепланировки, выполненного лицензированной организацией;

оплата госпошлины;

получение разрешения на узаконивание перепланировки.

После получения разрешения необходимо выполнить работы по перепланировке в соответствии с проектом и сдать их в эксплуатацию.

Потом жилинспекция выдаст акт о приемке выполненных работ и внесет изменения в технический паспорт квартиры.

Незаконная перепланировка квартиры может повлечь за собой ряд негативных последствий для собственника. Поэтому перед началом любых работ необходимо согласовать их с властями.

Если перепланировка уже выполнена без согласования, ее можно легализовать, обратившись в жилищную инспекцию и получив разрешение на ее узаконивание.