Незаконная перепланировка квартиры: последствия и пути легализации
он думал и был вознагражден идеей

Незаконная перепланировка квартиры: последствия и пути легализации

13 мая 2024

image

Многих людей интересует вопрос: чем обернется незаконная перепланировка владельцу квадратных метров? Процедура может повлечь за собой ряд негативных последствий для собственника:

  • Если незаконная перепланировка создает угрозу жизни и здоровью людей или нарушает конструктивную целостность здания, жилищная инспекция может потребовать от собственника демонтировать ее за свой счет.
  • Незаконная перепланировка может стать препятствием для продажи или дарения квартиры. Покупатели и одаряемые могут отказаться от сделки, узнав о том, что нет согласования изменений с властями.
  • Если увеличилась площадь жилья, то это может привести к проблемам с регистрацией по месту жительства. Регистрирующий орган может отказать в регистрации, пока все не будет узаконено.

Какие виды работ необходимо согласовывать с жилищной инспекцией

Согласовывать необходимо только те работы, которые затрагивают несущие конструкции здания или инженерные коммуникации.

К таким работам относятся:

  • снос или перенос несущих стен;
  • устройство проемов в несущих стенах;
  • объединение или разделение комнат;
  • перенос или замена инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, отопление, газ).

Неприятные последствия

Помимо вышеперечисленных последствий, незаконная перепланировка может привести к следующим проблемам:

  • ухудшение технического состояния здания;
  • снижение стоимости квартиры;
  • конфликты с соседями;
  • проблемы с получением разрешения на строительство или реконструкцию.

al2q5nve

Можно ли все узаконить

Для этого необходимо обратиться в жилищную инспекцию и получить разрешение на ее узаконивание. Процедура легализации незаконной перепланировки включает в себя следующие этапы:

  • подача заявления в жилищную инспекцию;
  • предоставление документов, подтверждающих право собственности на квартиру;
  • предоставление проекта перепланировки, выполненного лицензированной организацией;
  • оплата госпошлины;
  • получение разрешения на узаконивание перепланировки.

После получения разрешения необходимо выполнить работы по перепланировке в соответствии с проектом и сдать их в эксплуатацию.

Потом жилинспекция выдаст акт о приемке выполненных работ и внесет изменения в технический паспорт квартиры.

Незаконная перепланировка квартиры может повлечь за собой ряд негативных последствий для собственника. Поэтому перед началом любых работ необходимо согласовать их с властями.

Если перепланировка уже выполнена без согласования, ее можно легализовать, обратившись в жилищную инспекцию и получив разрешение на ее узаконивание.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Сурин: Подтпропан емкость 20 куб
  • Ирина: Спасибо. Будем пробывать
  • Динара: ваш комментарий
  • Павел: Вот ссылка на компанию Эквивалент https://eqvsl.ru доставка грузов из китая
  • Игорь: Здравствуйте. Мы обращаемся в компанию Eastex они оказывают полный комплекс логистических услуг как 3PL...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика