Как установить межкомнатную дверь самостоятельно

Межкомнатные двери — это неотъемлемые атрибуты каждого современного дома. Современный рынок предлагает множество модификаций этих изделий, которые отличаются качеством и дизайном.

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Подготовительные операции

Межкомнатные двери зачастую изготавливают из древесины или ее производных. Это несколько снизить цену, а также получить разнообразие стилей. Монтаж подобных конструкций начинается с выполнения таких операций:

Сооружение коробки. Этот элемент представляет собой П-образную конструкцию, которая складывается из бруса. Все эти составные зачастую идут в комплекте с дверьми. Чтобы сложить коробку, нужно положить двери на полу. После этого вокруг полотна прикладывают бруски от будущей коробки. Расстояние от них до дверей должно быть примерно 3-10 мм. Чтобы сформировать коробку, все бруски нужно стыковать в букву П. Места стыка можно подогнать, как под 45 так и 90 градусов. Важно, чтобы коробка образовала ровный прямоугольник и не имела перекосов. Когда каркас собран, к нему прикручиваются петли. Фиксируют их на расстоянии 200 мм от крайних точек. После этого нужно отметить места под петли на торцах двери и прикрутить их. Обратите внимание, что не должно быть перекосов, так как дверь просто не откроется.

Монтажные работы

Технология установки дверей состоит из таких последовательных шагов:

Изначально коробку устанавливают в проем и выравнивают. Фиксируют конструкцию с помощью деревянных колышков, которые располагаются между стеной и изделием. При этом положение коробки постоянно контролируется, чтобы исключить перекашивание изделия в любой из плоскостей. Фиксация каркаса. Эта процедура выполняется с помощью дюбелей. Поэтому нужно после выравнивания коробки просверлить в ней несколько отверстий под крепеж. При этом с помощью сверла помечают место, где нужно формировать дырку под дюбель. После этого коробка снимается, а сверлом по бетону делают отверстия для фиксации крепежа. По завершению всех операций, каркас устанавливается на место ранее описанным способом. Важно, чтобы отверстия на стене и коробке совпали. В них вкручивают дюбели, которые и фиксируют изделие. Завершается процесс установки навешиванием дверей и заполнением щелей монтажной пеной. Иногда специалисты рекомендуют не устанавливать полотно, а использовать распорки, которые не позволят пене сдвинуть коробку.

При выполнении монтажных работ следует постоянно контролировать все размеры и положение элементов друг относительно друга. Это позволит получить надежную и долговечную систему.