Что такое IT-аутсорсинг?
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Что такое IT-аутсорсинг?

30 июня 2023

IT-аутсорсинг – это передача сторонней компании процессов, связанных с обслуживанием и техподдержкой компьютерной системы, включая ПО и оборудование. В зависимости от ситуации, организация может делегировать как все свои технические задачи, так и их часть. В рамках данной услуги осуществляется подбор оборудования, его настройка, устранение неполадок и многое другое.

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Для чего нужен IT-аутсорсинг

Большинство непрофильных предприятий испытывают сложности с обеспечением стабильной работы IT-инфраструктуры.

Здесь им на помощь приходят компании, специализирующиеся на решении подобных вопросов. Они берут на себя все задачи, связанные с компьютерами, программным обеспечением и оргтехникой.

Чтобы ожидания от IT-аутсорсинга оправдались, необходимо составить четкий и продуманный план, согласно которому будет происходить подбор специалистов.

Для этого важно знать ответы на следующие вопросы:

  • Как выбрать подрядчика, который поможет в достижении поставленных компанией целей?
  • Какие задачи планируется отдать на аутсорсинг?
  • Как грамотно организовать процесс передачи обслуживания от заказчика к исполнителю?

Что входит в IT-обслуживание

Существует распространенное мнение, что IT-аутсорсинг заключается лишь в поддержке работоспособности компьютерного оборудования. На деле это не совсем так.

Перечень услуг довольно обширный, и зависит от особенностей компании и ее инфраструктуры. Между заказчиком и подрядчиком заключается договор, в котором отражаются все выполняемые функции.

В большинстве случаев абонентское обслуживание подразумевает проведение следующих работ:

  • профилактика и диагностика рабочих компьютеров;
  • обслуживание серверного оборудования;
  • настройка и обновление программного обеспечения и операционных систем;
  • масштабирование существующей IT-инфраструктуры;
  • подбор и ремонт оборудования;
  • контроль за IT-отделами компании.

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Когда стоит задуматься об IT-аутсорсинге

Если в организации есть компьютеры и оргтехника, ей может понадобиться IT-аутсорсинг.

При этом количество работников профильного отдела не является ключевым показателем, поскольку задача этой услуги – максимально оптимизировать работу, а добиться этого могут только профессионалы своего дела. За помощью обращаются компании на разных стадиях развития:

  • новые – нуждаются в выборе оборудования и создании IT-инфраструктуры;
  • растущие – сталкиваются с проблемами расширения бизнеса, заключающимися в подборе квалифицированных кадров, внедрении новых программных средств и т.д.;
  • зрелые – необходима оптимизация существующих процессов и поддержка баз данных;
  • находящиеся в упадке – нуждаются в создании системы скрытого контроля, позволяющей отслеживать работу неэффективных сотрудников.

Если руководство понимает, что компания не может своими силами решить проблемы в области IT, то переход на аутсорсинг – самое верное решение в сложившейся ситуации.

Что можно отдать на IT-аутсорсинг

Передавать подрядчику всю IT-инфраструктуру в ряде случаев не обязательно.

Иногда помощь необходима в конкретных сегментах. Чаще всего, сторонние компании выполняют следующие задачи:

  • управление IT-отделом – позволяет экономить на косвенных затратах и увеличивать производительность инфраструктуры;
  • контроль работы сервис-деска – специальной системы, автоматизирующей взаимодействие технической поддержки и клиентов;
  • обслуживание рабочих мест – ведет к сокращению соответствующих издержек и способствует повышению эффективности работы.

Если IT-аутсорсинг организован правильно, заказчик забудет о технических проблемах и сможет сконцентрироваться на ключевых для компании бизнес-процессах.



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