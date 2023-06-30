Что такое IT-аутсорсинг?

IT-аутсорсинг – это передача сторонней компании процессов, связанных с обслуживанием и техподдержкой компьютерной системы, включая ПО и оборудование. В зависимости от ситуации, организация может делегировать как все свои технические задачи, так и их часть. В рамках данной услуги осуществляется подбор оборудования, его настройка, устранение неполадок и многое другое.

Для чего нужен IT-аутсорсинг

Большинство непрофильных предприятий испытывают сложности с обеспечением стабильной работы IT-инфраструктуры.

Здесь им на помощь приходят компании, специализирующиеся на решении подобных вопросов. Они берут на себя все задачи, связанные с компьютерами, программным обеспечением и оргтехникой.

Чтобы ожидания от IT-аутсорсинга оправдались, необходимо составить четкий и продуманный план, согласно которому будет происходить подбор специалистов.

Для этого важно знать ответы на следующие вопросы:

Как выбрать подрядчика, который поможет в достижении поставленных компанией целей?

Какие задачи планируется отдать на аутсорсинг?

Как грамотно организовать процесс передачи обслуживания от заказчика к исполнителю?

Что входит в IT-обслуживание

Существует распространенное мнение, что IT-аутсорсинг заключается лишь в поддержке работоспособности компьютерного оборудования. На деле это не совсем так.

Перечень услуг довольно обширный, и зависит от особенностей компании и ее инфраструктуры. Между заказчиком и подрядчиком заключается договор, в котором отражаются все выполняемые функции.

В большинстве случаев абонентское обслуживание подразумевает проведение следующих работ:

профилактика и диагностика рабочих компьютеров;

обслуживание серверного оборудования;

настройка и обновление программного обеспечения и операционных систем;

масштабирование существующей IT-инфраструктуры;

подбор и ремонт оборудования;

контроль за IT-отделами компании.

Когда стоит задуматься об IT-аутсорсинге

Если в организации есть компьютеры и оргтехника, ей может понадобиться IT-аутсорсинг.

При этом количество работников профильного отдела не является ключевым показателем, поскольку задача этой услуги – максимально оптимизировать работу, а добиться этого могут только профессионалы своего дела. За помощью обращаются компании на разных стадиях развития:

новые – нуждаются в выборе оборудования и создании IT-инфраструктуры;

растущие – сталкиваются с проблемами расширения бизнеса, заключающимися в подборе квалифицированных кадров, внедрении новых программных средств и т.д.;

зрелые – необходима оптимизация существующих процессов и поддержка баз данных;

находящиеся в упадке – нуждаются в создании системы скрытого контроля, позволяющей отслеживать работу неэффективных сотрудников.

Если руководство понимает, что компания не может своими силами решить проблемы в области IT, то переход на аутсорсинг – самое верное решение в сложившейся ситуации.

Что можно отдать на IT-аутсорсинг

Передавать подрядчику всю IT-инфраструктуру в ряде случаев не обязательно.

Иногда помощь необходима в конкретных сегментах. Чаще всего, сторонние компании выполняют следующие задачи:

управление IT-отделом – позволяет экономить на косвенных затратах и увеличивать производительность инфраструктуры;

контроль работы сервис-деска – специальной системы, автоматизирующей взаимодействие технической поддержки и клиентов;

обслуживание рабочих мест – ведет к сокращению соответствующих издержек и способствует повышению эффективности работы.

Если IT-аутсорсинг организован правильно, заказчик забудет о технических проблемах и сможет сконцентрироваться на ключевых для компании бизнес-процессах.