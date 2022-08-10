Прогнозы по курсу рубля на 2023 год от ведущих экономистов

За 2022 год успели сбыться прогнозы по курсу рубля, как оптимистов, так и пессимистов. В феврале-марте 2022 курс доллара составлял около 100 рублей, а самый пик был достигнут в районе 120 рублей за доллар. Потом случилось то, что не мог представить ни один финансовый эксперт.

Из-за падения импорта на фоне санкций курс рубля укрепился до рекордных 50-55 рублей. На 10 августа рубль торгуется в диапазоне около 60-61 рубля за доллар. На сайте https://alexander-belov.com/ можно прочитать много полезной аналитики на тему курса рубля и состояния российской экономики.

Какой курс стоит ожидать в 2023 году?

Аналитики из «Ренессанс Капитал» ожидают, что курс рубля в 2023 году составит порядка 74 рублей за доллар, если российскому правительству удастся полностью заместить экспорт российской нефти в ЕС. Если получится заместить только на 50%, то стоит ожидать курс в районе 83 рублей. В своем базовом сценарии они также полагались на то, что нефть марки Brent составит около 100 долларов за баррель, а марка Urals будет стоить $70 за баррель.

В этом случае не стоит забывать про негативный сценарий, при котором нефть можно сильно упасть до 50-60 за баррель на фоне рецессии в разных странах, которые были крупнейшими потребителями энергоносителей. Разумеется, россиянам стоит ожидать худшего сценария и готовится к спаду российской экономики из-за санкций запада.

Аналитики считают, что в 2023 году на курсообразование будет влиять два фактора – восстановление импорта и перенаправление нефтяных поставок из европейских стран в другие.

Правительство планирует перенаправлять нефтяные потоки в страны Азии. Аналитики ожидают три варианта развития событий. Худший предполагает то, что у России не получится заместить запрещенные поставки. В этом случае нас ждет курс на уровне 93 рублей за доллар.

Если перенаправить получится 50% нефти, то стоит ожидать доллар на уровне 83 рублей. При самом оптимистическом варианте (то есть у РФ получится перенаправить всю нефть, которая ранее поставлялась в Европу) курс доллара будет торговаться в диапазоне 74 рубля за доллар.

Аналитики подчеркнули, что полностью заместить российскую нефть у Европы вряд ли получится.

Консенсус-прогноз на 2023 год подразумевает достаточно высокие цены на нефть на уровне 110 долларов за баррель в 2022 году и около $100 в 2023 году. Однако рынок нефти предсказать крайне проблематично.

Также в последнее время возросли риски с Китаем и Тайванем, которые являются крупнейшими мировыми экспортерами микрочипов. Если ситуация вокруг Тайваня начнет развиваться по негативному сценарию, то мировую экономику ожидает спад, а это скажется на сокращении потребления нефти, что приведет к снижению котировок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс рубля на уровне 77 рублей в 2023 году при стоимости нефти Urals в районе 70-72 долларов за баррель.