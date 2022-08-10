Прогнозы по курсу рубля на 2023 год от ведущих экономистов
да придет идея думающему

Прогнозы по курсу рубля на 2023 год от ведущих экономистов

10 августа 2022

За 2022 год успели сбыться прогнозы по курсу рубля, как оптимистов, так и пессимистов. В феврале-марте 2022 курс доллара составлял около 100 рублей, а самый пик был достигнут в районе 120 рублей за доллар. Потом случилось то, что не мог представить ни один финансовый эксперт.

Из-за падения импорта на фоне санкций курс рубля укрепился до рекордных 50-55 рублей. На 10 августа рубль торгуется в диапазоне около 60-61 рубля за доллар. На сайте https://alexander-belov.com/ можно прочитать много полезной аналитики на тему курса рубля и состояния российской экономики.

Какой курс стоит ожидать в 2023 году?

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Аналитики из «Ренессанс Капитал» ожидают, что курс рубля в 2023 году составит порядка 74 рублей за доллар, если российскому правительству удастся полностью заместить экспорт российской нефти в ЕС. Если получится заместить только на 50%, то стоит ожидать курс в районе 83 рублей. В своем базовом сценарии они также полагались на то, что нефть марки Brent составит около 100 долларов за баррель, а марка Urals будет стоить $70 за баррель.

В этом случае не стоит забывать про негативный сценарий, при котором нефть можно сильно упасть до 50-60 за баррель на фоне рецессии в разных странах, которые были крупнейшими потребителями энергоносителей. Разумеется, россиянам стоит ожидать худшего сценария и готовится к спаду российской экономики из-за санкций запада.

Аналитики считают, что в 2023 году на курсообразование будет влиять два фактора – восстановление импорта и перенаправление нефтяных поставок из европейских стран в другие.

Правительство планирует перенаправлять нефтяные потоки в страны Азии. Аналитики ожидают три варианта развития событий. Худший предполагает то, что у России не получится заместить запрещенные поставки. В этом случае нас ждет курс на уровне 93 рублей за доллар.

Если перенаправить получится 50% нефти, то стоит ожидать доллар на уровне 83 рублей. При самом оптимистическом варианте (то есть у РФ получится перенаправить всю нефть, которая ранее поставлялась в Европу) курс доллара будет торговаться в диапазоне 74 рубля за доллар.

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Аналитики подчеркнули, что полностью заместить российскую нефть у Европы вряд ли получится.

Консенсус-прогноз на 2023 год подразумевает достаточно высокие цены на нефть на уровне 110 долларов за баррель в 2022 году и около $100 в 2023 году. Однако рынок нефти предсказать крайне проблематично.

Также в последнее время возросли риски с Китаем и Тайванем, которые являются крупнейшими мировыми экспортерами микрочипов. Если ситуация вокруг Тайваня начнет развиваться по негативному сценарию, то мировую экономику ожидает спад, а это скажется на сокращении потребления нефти, что приведет к снижению котировок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс рубля на уровне 77 рублей в 2023 году при стоимости нефти Urals в районе 70-72 долларов за баррель.



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