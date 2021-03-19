Что такое барбершоп для мужчин и чем отличается от парикмахерской
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Что такое барбершоп для мужчин и чем отличается от парикмахерской

19 марта 2021

В дореволюционные времена были цирюльни, в советские времена появились парикмахерские для женщин и мужчин, потом долгое время были распространены салоны красоты, а с недавнего времени увеличилось количество барбершопов: так, например, этот барбершоп Харьков предлагает качественный сервис и профессиональные стрижки.

И не все понимают, что это такое и чем отличается от обычного салона красоты или парикмахерской.

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Что такое барбершоп

Кто-то ошибочно полагает, что это обычная мужская парикмахерская, которую просто по современному модно называют. Отчасти это так, но не совсем.

Да, это место, где работают только мужчины и принимают только мужчин. Здесь нет никакой дискриминации. Дело барбера не только в том, чтобы делать мужские стрижки, но и стричь бороду, моделировать ее, корректировать, укладывать и так далее. А эта услуга востребована исключительно представителями сильного пола.

Такое количество барбершопов, открывшихся в последнее время, связано с тем, что носить бороду вот уже приличное количество времени стало очень модным.

С предпринимательской точки зрения барбер, если это место, где действительно оказывают качественные услуги, тоже является перспективным и прибыльным форматом.

Чем барбершоп отличается от обычного салона красоты

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Барбершоп – это место, если так можно выразиться, с высокой концентрацией тестостерона и брутальности, где собираются одни мужчины.

Нет, они не обсуждают какие-то низменные темы с плоскими шуточками в отсутствии женщин. Здесь обсуждают темы, которые интересны мужчинам, могут угостить кофе, а иногда и виски.

Интерьер продуманный до мелочей и нет ничего лишнего в отличие от салонов красоты, которые иногда оформлены в стиле «вырвиглаз». И не все мужчины раньше любили ходить в салоны и парикмахерские, так как им там не очень нравилось.

А в барбер они идут не только за стрижкой, но и для общения, чтобы отлично провести время, получить качественную услугу.

Как выбрать хороший барбершоп

Вот с этим часто возникают проблемы, так как подобные заведения открываются в большом количестве. И не всегда можно найти достойных мастеров.

Многие нанимают новичков без как такового опыта, только окончивших какие-то двухмесячные курсы. Предварительно изучается репутация салона, портфолио мастеров, там работающих. Только после этого можно записаться. Если есть знакомые или друзья, пользующиеся услугами таких заведений, можно у них попросить контакты хорошего барбера.

Это повысит шансы получить качественную услугу и найти своего мастера с первого раза.



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