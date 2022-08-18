Какая посуда нужна для заведений общепита
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Какая посуда нужна для заведений общепита

18 августа 2022

Имидж заведения общепита в немалой степени зависит от посуды, которая в нем используется. Она должна быть красивой, практичной и соответствовать строгим нормам ГОСТ и санпин. Заказать наборы посуды оптом по выгодным ценам можно в интернет-магазине mystockmart.ru.

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Классификация по назначению

В зависимости от назначения посуда в заведениях общепита делится на следующие группы:

  • Посуда, предназначенная для подачи напитков (барное стекло): графины, стаканы, бокалы разных форм и размеров.
  • Кухонная посуда включает стандартную наплитную посуду (кастрюли, сковородки), формы для запекания.
  • К посуде хозяйственного назначения относят различные банки, тару для хранения сухих и жидких продуктов.
  • В категорию посуды для подачи входят тарелки и блюда, чайные и кофейные чашки с блюдцами, салатники.
  • Изделия для сервировки это: сахарница, заварочный чайник, молочник, масленка, солонка, перечница.
  • К столовым приборам относят полный перечень всевозможных ложек, вилок, столовых ножей.
  • Кухонный инвентарь включает лопатки, половники, разные виды разделочных досок, ножей (поварской, обвалочный, филейный, для чистки овощей и т.д.).

Типы

В зависимости от частоты использования посуда делится на основную и дополнительную. Основная посуда включает приборы, которые входят в состав стандартных сервизов и используются особенно часто:

  • Хлебницы предназначаются для подачи хлеба и выпечки.
  • Салатники представляют собой тарелки круглой или квадратной формы объемом чуть более 0,2 л. В них подаются нарезки, бутерброды, мясные и овощные закуски, ассорти.
  • Для подачи первых блюд используют супницы, бульонницы, суповые чаши.
  • Для подачи вторых блюд необходимы различные виды тарелок, а также горшочки, кокотницы.
  • Десерт (мороженое, желе, мусс, крем) подается в розетках и вазочках.

Список дополнительной посуды достаточно обширен: салфетницы, солонки, масленки, ведерки для льда и т.д.

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Материалы

Для изготовления посуды могут использоваться различные материалы:

  • Стекло. Помимо обычного стекла сейчас часто применяют боросиликатное стекло. Изделия из него обладают высокой жаропрочностью, подходят для использования в микроволновке.
  • Керамика (фарфор, фаянс). Керамическая посуда используется для сервировки.
  • Пластик. Одноразовая пластиковая посуда применяется в заведения быстрого питания.
  • Дерево. Деревянные изделия часто можно встретить в заведениях общепита, ориентированных на приготовление блюд традиционной кухни. Как правило, их используют как емкости для хранения сухих продуктов.
  • Алюминий. Алюминиевая посуда подходит для приготовления и хранения пищи. Она быстро нагревается, что позволяет сократить время приготовления.
  • Силикон. Изделия из силикона очень практичны. Они не ржавеют, не трескаются, выдерживают высокие температуры и заморозку.



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