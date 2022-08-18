Какая посуда нужна для заведений общепита

Имидж заведения общепита в немалой степени зависит от посуды, которая в нем используется. Она должна быть красивой, практичной и соответствовать строгим нормам ГОСТ и санпин. Заказать наборы посуды оптом по выгодным ценам можно в интернет-магазине mystockmart.ru.

Классификация по назначению

В зависимости от назначения посуда в заведениях общепита делится на следующие группы:

Посуда, предназначенная для подачи напитков (барное стекло): графины, стаканы, бокалы разных форм и размеров.

Кухонная посуда включает стандартную наплитную посуду (кастрюли, сковородки), формы для запекания.

К посуде хозяйственного назначения относят различные банки, тару для хранения сухих и жидких продуктов.

В категорию посуды для подачи входят тарелки и блюда, чайные и кофейные чашки с блюдцами, салатники.

Изделия для сервировки это: сахарница, заварочный чайник, молочник, масленка, солонка, перечница.

К столовым приборам относят полный перечень всевозможных ложек, вилок, столовых ножей.

Кухонный инвентарь включает лопатки, половники, разные виды разделочных досок, ножей (поварской, обвалочный, филейный, для чистки овощей и т.д.).

Типы

В зависимости от частоты использования посуда делится на основную и дополнительную. Основная посуда включает приборы, которые входят в состав стандартных сервизов и используются особенно часто:

Хлебницы предназначаются для подачи хлеба и выпечки.

Салатники представляют собой тарелки круглой или квадратной формы объемом чуть более 0,2 л. В них подаются нарезки, бутерброды, мясные и овощные закуски, ассорти.

Для подачи первых блюд используют супницы, бульонницы, суповые чаши.

Для подачи вторых блюд необходимы различные виды тарелок, а также горшочки, кокотницы.

Десерт (мороженое, желе, мусс, крем) подается в розетках и вазочках.

Список дополнительной посуды достаточно обширен: салфетницы, солонки, масленки, ведерки для льда и т.д.

Материалы

Для изготовления посуды могут использоваться различные материалы: