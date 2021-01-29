Профессиональные IT решения для бизнеса от компании Форус

Чтобы выживать, расти и развиваться в столь стремительно развивающемся и движущемся мире, не только обычным людям, но и представителям сферы бизнеса необходимо ко всем этим изменением адаптироваться.

И если обычный человек так или иначе, даже не приобщаясь к современным тенденциям может как-то существовать, с бизнесом такое не пройдет, потому что он зависит от рынка, людей и всего, что там происходит.

Это главная причина, по которой любой бизнес, независимо от сферы, в которой она работает, должен использовать современные IT решения. В этом предпринимателям поможет компания Форус, которая почти 30 лет работает в этой сфере. В обслуживании и поддержке 1С Форус Иркутск имеет очень большой опыт.

О компании

Компания Форус была создана в далеком 1992 году. За это время из небольшой конторки она выросла в крупнейшую IT компанию Сибири и Дальнего Востока с представительствами в 18 регионах страны.

В настоящий момент более 10 000 компаний по всей стране и за ее пределами являются постоянными клиентами Форус. Это о многом говорит. На сайте компании можно узнать подробнее о ней, изучить историю, перечень доступных услуг и многое другое. Если есть вопросы, их всегда можно задать по номеру телефона +7 (3952) 48-15-74.

Менеджер внимательно выслушает, предоставит подробную консультацию.

Услуги

Форус предлагает следующие виды услуг:

Автоматизация предприятий. Речь может идти о компаниях, занятых в самых разных сферах. Практически везде часть или все процессы можно автоматизировать, чтоб позволит следить тщательнее за процессами, контролировать правильность и своевременность их выполнения, интегрировать данные разных систем, чтобы они отражались нескольких пользователей. Это сэкономит время, позволит наладит учет.

Программные продукты. Это могут быть программы для учета и многое другое.

Сопровождение 1 C. Недостаточно купить и установить 1C. Вопросов в процессе всегда будет много возникать. И было бы неплохо, если кто-то будет всегда на связи, отвечать на них всех и помогать. Специалисты Форус с удовольствием это сделают.

Отчетность через интернет. И для решения данной задачи можно обратиться к специалистам компании.

Также у компании есть обучающие программы. Это курсы 1С, тренинги, семинары и многое другое. Они могут заинтересовать как обычных людей, которые хотят освоить новую профессию, так и организации, которым необходимо отправить на курсы сотрудников для повышения их квалификации.