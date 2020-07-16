Виды смесителей для ванной с душем

Если Вы планируете ремонт в ванной комнате, настоятельно рекомендуем заранее определиться и приобрести новое сантехническое оборудование. Это позволит упростить дальнейшее составление сметы на ремонт. Современный рынок предлагает массу вариантов смесителей, которые способны работать и на излив, и на душ. При выборе полезно опираться на технические параметры запорной арматуры, а не только на цену и бренд производителя.

На сайте www.sanstop.ru Вы сможете приобрести сантехническое оборудование для бытового использования на выгодных условиях. Ниже обозначим основные рекомендации, которые позволят подобрать смеситель для ванны и душа без помощи консультантов в магазине.

Наиболее распространенные виды смесителей

Сегодня распространены следующие модели (различия по способу подачи воды):

однорычажные;

двухвентильные;

термостатные;

сенсорные;

каскадные.

Первый вариант смесителя самый популярный. Интенсивность подачи воды и её температуру можно настраивать при помощи только одной руки. Зато двухвентильные варианты значительно надёжнее и обладают высочайшим ресурсом.

В последнее время всё больше россиян хотят использовать термостатные смесители. Они позволяют заведомо выставить температуру воды, которая для Вас считается комфортной. Далее при включении потока воды её температура подстроится автоматически.

Сенсорные смесители преимущественно используются в общественных душах. Они позволяют не прикасаться к органам управления. Датчик замечает расположение человека под изливом душа и автоматически подаёт воду.

Классификация смесителей по способу монтажа

Для покупателя доступны: настенные, напольные, встраиваемые смесители. При настенном расположении все коммуникации (подводящие трубы) остаются в зоне видимости. Это наносит некоторый урон эстетике дизайна ванной комнаты.

Дизайнеры рекомендуют использовать встраиваемые смесители. Здесь подразумевается установка коммуникаций в шторы, вырезанные в стене.

Распространены модели смесителей, которые врезаются в верхнюю часть ванны. Такой вариант тоже приемлем и распространён.

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В видео даны рекомендации по выбору смесителя для ванной комнаты от профессионала: