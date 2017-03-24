Как выбрать мясорубку

Современный человек является очень зависимым от различной техники, упрощающей множество операций. Это относится не только к промышленному производству, но и обычному быту.

Для обеспечения комфорта он применяет достаточно много различных систем, которые позволяют решать конкретные задачи. Подробно уточнить их технические параметры можно, посетив интернет-магазин бытовой техники.

Определяемся с параметрами

Мясорубка является незаменимым инструментом на кухне, так как позволяет значительно упростить приготовление многих блюд. Сегодня все чаще применяются электрические системы, обладающие высокой производительностью и мощностью.

При выборе мясорубки такого типа следует учитывать несколько основных критериев:

Показатели мощности и производительности. Зачастую эти показатели зависят от предназначения конструкции. Так для быта желательно покупать системы, оснащающиеся двигателями мощностью не меньше 600 Вт. При этом средняя их продуктивность составляет около 1,3 кг мяса за одну минуту, но бывают и более мощные системы. Следует понимать, что чем мощней конструкция, тем лучше она будет перерабатывать большие куски мяса. Материал корпуса. Сегодня на рынке можно встретить мясорубки, выполненные из пластика или металла. Первый тип систем является бюджетным вариантом, хотя и обладает неплохими показателями качества. Если же вам нужна по-настоящему хорошая мясорубка, тогда желательно отдавать предпочтение металлу. Конструктивные элементы. Бытовые мясорубки оснащаются шнековым приводом, к которому крепиться нож и решетка. При выборе мясорубки следует учитывать не только качество стали, из которой сделаны рабочие органы, но и высоту горловины. Ее размер должен быть таким, чтобы человек не мог достать пальцами шнек.

Дополнительный функционал

Качественные модели мясорубок могут иметь несколько специфических особенностей, которые также играют важную роль при их работе:

Защита мотора. Данная функция позволяет автоматически отключать работу двигателя, когда внутрь мясорубки попадают твердые и жесткие предметы.

Соковыжималка является своеобразным бонусом, который немного расширяет функционал подобных систем.

Дополнительные насадки, удобный лоток. Все эти компоненты позволяют оптимизировать приготовление различных блюд и сделать работу проще.

При покупке мясорубки следует также учитывать отзывы о конкретных моделях, что даст возможность подобрать качественное соотношение цены и качества.