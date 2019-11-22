Признаки типовых неисправностей iPhone

Потребители всего мира отдают предпочтение IPhone. Высокая популярность техники связанна с ее качественными характеристиками. Продукция от известного бренда Apple отличается надежностью и долгим сроком службы. В этой компании можно по доступной цене выполнить ремонт всего ассортимента техники Эппл.

Распространенные неисправности IPhone

К наиболее частым и неприятным поломкам смартфона относится повреждение экрана. Частичный выход из строя тачскрина доставляет существенные неудобства владельцу устройства. Разбитый или треснутый сенсор вызывает значительные затруднения при использовании смартфона. Повреждение сопровождается появлением на экране: ряби, пятнышек, «битых» пикселей и цветных точек.

Поломку тачскрина обычно вызывает:

жидкость, попавшая на сенсор;

механическое повреждение;

сильный удар.

Перечисленные неисправности в большинстве случаев потребуют полной замены экрана. Возможной причиной неполадки может стать модуль устройства. Сбои в работе сенсора часто связанны с загрязненными контактами или дисплеем. В любом случае решать проблему должны специалисты.

Поломка IPhone вызванная заводским браком устраняется по гарантии. Приобретение защитного стекла или пленки позволит уберечь сенсорный экран устройства от повреждений.

Повреждение крышки корпуса

Механические воздействия на корпус смартфона приводят к появлению царапин и трещин. Как правило, всему виной становится небрежная эксплуатация. В результате IPhone теряет привлекательный вид.

Применение чехлов и защитных задних панелей поможет избежать порчи устройства. Также не стоит забывать об аккуратном обращении со смартфоном. При повреждениях корпуса необходимо заменить заднюю крышку IPhone.

Неисправности аккумулятора

При длительной эксплуатации, аккумулятор IPhone начинает плохо держать заряд. В среднем сбои начинаются после пары лет работы. Причины возникновения проблемы:

неподходящее зарядное устройство;

неисправный кабель или разъем;

поломка «родного» зарядного устройства;

сбои в работе контроллера питания.

Для нормальной работы батареи, рекомендуется использовать сертифицированные зарядные устройства. Если причиной сбоя стал разъем, то потребуется помощь специалистов.

Выход дорогой техники из строя – неприятное событие. Самодиагностика девайса при возникших неисправностях способна нанести еще больший вред. Для устранения поломки IPhone, рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам.