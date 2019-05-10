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Виды кнопок вызова персонала для инвалидов
10 мая 2019

Люди с ограниченными возможностями должны иметь возможность эксплуатировать здания (комнаты, помещения) без каких-либо непреодолимых сложностей. Возможно это при помощи квалифицированного персонала. Но, чтобы персонал пришёл на помощь, его еще необходимо вызвать. Специально для этой цели и устанавливаются кнопки вызова. Они бывают различных модификаций. Всё зависит от конкретного места монтажа и преследуемых целей.

Антивандальная кнопка позволит защитить оборудование от прямых механических повреждений. Это лишь одна разновидность кнопки вызова персонала. Не всегда монтаж приходится осуществлять на улице. Кроме того, многие частные медицинские центры располагают огороженной охраняемой территорией.

Разновидности кнопки вызова персонала

 Разновидности кнопки вызова персонала

На практике используются следующие модификации:

  • бюджетная;
  • антивандальная;
  • устойчивая к низким температурам;
  • кнопка HostCall;
  • кнопка, позволяющая организовать систему подобных устройств.

Бюджетный вариант самый распространённый. Комплект состоит из самой кнопки, приёмника и предупредительной таблички. Стоимость начинается от 3500 рублей. Однако, такой вариант не всегда удобен в использовании.

Приёмник зачастую находится в одном месте (на ресепшен, к примеру). Однако, рынок предлагает варианты с технически более продвинутым решением. Речь идёт о возможности информационного выхода кнопки на пейджер персонала.

Кнопки, устойчивые к низким температурам, выполняются со специальной защитой. Именно они устанавливаются рядом с входной группой (даже если уже присутствует пандус).

Кнопка HostCall и система кнопок

 Кнопка HostCall и система кнопок

В случае с HostCall подразумевается дополнительное оснащение системы при помощи сигнальной лампы. Не всегда удобна звуковая сигнализация. Сигнальная лампа даст информацию о нажатии кнопки в абсолютной тишине.

Тем не менее, не заметить такой сигнал попросту невозможно.

Если речь идёт о больничном комплексе, одной кнопки для вызова персонала окажется недостаточно. Часто в таких случаях используются кнопки, которые объединены в одну систему.

Максимальное количество кнопок в системе достигает 99 шт. Этого вполне достаточно для обеспечения необходимой помощи людям с ограниченными возможностями на каждом этаже.

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В видео демонстрируется работа системы вызова персонала:

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