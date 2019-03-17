Принтер этикеток: какой выбрать

Если у вас встал вопрос выбора принтера для печати этикеток, то необходимо знать параметры, по которым вы будете выбирать этот самый принтер. Будь то размер вашего предприятия, цена вопроса или количество производимого в день продукта — всё важно учитывать при выборе принтера.



Подробное описание принтеров для этикеток вы сможете найти в нашем каталоге. А пока что, давайте разберемся какой принтер подойдет именно вам.

Соотношения фактора цены и пользы

Варианты принтеров описанные дальше будут изложены по нарастающей. Значит, что с каждый следующим вариантом решение будет не только прибавлять в цене, но и обрастать функционалом. Благодаря данной системе вы сможете остановиться прямо на том, который подошел бы именно вам, после приобрести его на нашем сайте.

Настольные принтеры. Формфактором они больше всего напоминают самые обычные офисные решения. Стоят такие меньше всего. Они не занимают много места, иногда требуют перерыва в работе, ибо перегреваются, и способны напечатать за смену не более 5 тысяч этих самых этикеток. Чаще всего, работают они только с термобумагой. Такой материал очень широко используется для этикеток, однако через 2-3 месяца воздействия солнечных лучей он может терять первоначальную насыщенность краски.

Полупроизводственные принтеры. Не слишком то и отличаются от офисных настольных, разве что реже перегреваются, однако по-прежнему позволяют распечатывать не более пяти-шести тысяч этикеток в день.

Промышленные варианты совершили количественный и качественный скачок вперед. Пускай и занимают они размером гораздо больше площади, чем первоначально названные офисные, однако практически не перегреваются и способны печатать более двадцати пяти тысяч этикеток в день! Это действительно очень много.

На чем может печатать ваш принтер

В менее дорогих моделях, скорее всего, используется система печати на термобумаге. Такая бумага нагревается, и туда наносится краска. Бывает бумага с защитой, а бывает в ЭКО исполнении. С последнего типа бумаги информация стирается, особенно под солнечными лучами примерно за 2-3 месяца.

Если же вас не устраивает данный вариант, и вы хотели бы что-то более долговечное, рекомендуем обратить внимание на принтер, который печатает везде, даже на текстиле. Профессиональное решение такого типа будет стоит дорого любого другого предложения, одна это позволит охватить целую фабрику, или огромный магазин!