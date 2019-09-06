В крупных городах большая часть денежных обменов осуществляется безналичным способом. Действительно, подобная практика весьма распространена не только в России – это очень удобно. Несмотря на риск потери карты, существует масса способов обезопасить собственные деньги (начиная от лимитов и заканчивая экстренной блокировкой карты). Развитая сеть банкоматов позволяет в любой момент снять необходимый объём наличности.

Нет ничего удивительного в том, что банки борются за клиента. Причём речь идёт не только о кредитных картах (наиболее выгодных для банка), но и дебетовых. Рейтинг дебетовых карт с кэшбэком представлен ниже. Опросы показывают, что внятно объяснить, что такое кэшбэк способен лишь каждый седьмой россиянин. Далее даются подробные разъяснения в отношении этого термина.

Преимущества кэшбэка неоспоримы

Вряд ли следует объяснять, в чём отличие дебетовой карты от кредитной. Кэшбэк зачастую присутствует на обоих разновидностях. Разница заключается в объёме предоставляемого кэшбэка.

Сам термин «кэшбэк» можно перевести, как «возврат наличности». Суть в том, что при оплате картой банка, на которой подключен кэшбэк, часть потраченных денег возвращается держателю карты.

При выборе карты с кэшбэком рекомендуем опираться на следующие параметры:

стоимость годового обслуживания;

общий размер выделяемого кэшбэка;

тип кэшбэка – чистый (деньги) или бонусный (баллы);

категории для начисления кэшбэка.

Настоятельно не рекомендуется выбирать карту с кэшбэком исключительно на основании её стоимости обслуживания. Подчас карты при цене обслуживания в 1000 рублей предоставляют более выгодные условия по кэшбэку.

Можете не сомневаться в том, что кэшбэк гарантированно «отобьёт» сумму обслуживания.

Топовые карты с кэшбеком на сегодня

Практически каждый банк предоставляет вышеозначенные карты. Ниже перечислены наиболее привлекательные на актуальный момент.

Русский Стандарт Платинум (кредитная): обслуживание в год – 600 руб.; 15% кэшбэка у всех партнёров банка; 5% кэшбэка в трёх выбранных категориях (выбираются в личном кабинете), 1% кэшбэка на любые другие покупки.

Карта ULTRACARD от СвязьБанка (дебетовая): доступен выбор только одной категории (авто, питание, досуг и т.д.); максимальный объём кэшбэка в месяц – до 5000 рублей; если оставлять на карте 30 000 рублей, банк начисляет 3% годовых; если каждый месяц тратить с карты 10 000 рублей, обслуживание бесплатно (иначе – 149 р/год).

В видео рассказывается о выборе лучшей карты с кэшбеком: