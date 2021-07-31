При упоминании мельниц, у многих возникает ассоциация с ветряными из картинок и сказок. Некоторые даже думают, что их уже давно не существует. Разумеется, это не так. Мельницы широко и активно применяются в самых разных сферах для перемалывания зерен и не только.

Разновидностей их стало намного больше. Правда теперь это современное многофункциональное оборудование, а не сооружение с ветряными лопастями. Одним из популярных видов современных мельниц являются коллоидные мельницы, широко применяемые в пищевой промышленности.

Что это такое

Коллоидные мельницы представляют собой установки для перемалывания зерна и других культур. Их главная особенность заключается в том, что такое оборудование способно сверхтонко измельчить перемалываемый материал.

Размер полученных частиц может быть меньше 1 мкм. Основными рабочими элементами такого оборудования являются:

Корпус

Статор

Роторы, который вращается.

Зазор, через который проходит обрабатываемый материал, не больше 0,05 мм.

Отсюда и такой тонкий помол муки и других продуктов. Кстати, с помощью такой мельницы можно производить как чистейшую пшеничную муку высшего сорта, так и ржаную и не только.

Правда, во втором случае это производство больше безотходное, потому что перемалываться тщательно может и оболочка, в результате чего в готовой муке сохраняется больше полезных веществ, но выпечка и другие блюда, приготовленные из нее, получаются мягкими и нежными, не грубыми.

Применение коллоидных мельниц в пищевой промышленности

Мельница, как полагают многие, используется только для того, чтобы сделать из зерна муку. Когда-то это было действительно так.

Но, современные модели, имеют более широкое применение. Например, в пищевой промышленности, коллоидные мельницы используются для:

Производства колбасных изделий. Это паштеты, сосиски, сардельки и не только. Такой агрегат может различные субпродукты довести до нужной консистенции, после чего их добавляют к основной массе.

Переработка молочных продуктов. Это получение фруктовых субстратов, гомогенизация творога. Потом их добавляют в мороженое.

Производство арахисовой и других видов ореховой пасты. Так как измельчение очень тщательное, орехи быстро превращаются в пасту.

Список еще долго можно продолжать.

Изготавливаются такие мельницы из качественных материалов, которые можно мыть, обеззараживать. Поэтому можно быть уверенным в безопасности готового продукта или полуфабриката, полученного с их помощью.