Рынок ценных бумаг существует более ста лет. В мире есть несколько крупнейших бирж, где ежедневно заключаются тысячи сделок на триллионы долларов. Кому-то везет и он остается в плюсе, другие – в минусе, потому что цена их акций упала.

Это увлекательно, интересно и прибыльно, если работать с умом. И не нужно путать торговлю на рынке ценных бумаг с казино или азартными играми. Да, удача и везение здесь тоже нужны.

Но, самое важное – это знание рынка, умение анализировать, прогнозировать, сопоставлять факты. Добавить к этому немного личной интуиции, чутье и успех гарантирован! В Украине, для того, чтобы иметь право торговать ценными бумагами, необходимо обязательно получить специальную лицензию — ТЦБ. Купить ТЦБ в Украине можно с помощью сайта компании bravex.ua.

Что это такое и кому нужно

Лицензия ТЦБ (Торговец ценными бумагами) в Украине требуется только юридическим лицам, а не частным. Обычный человек не имеет права торговать ценными бумагами, как и валютой, криптовалютой и т. д., если речь идет о биржах.

Для этого он должен быть лицензированным брокером. Но, это не требуется, потому что он заключает договор с компанией-брокером, которая и осуществляет сделки от его имени.

Именно таким компаниям и требуется получить лицензию ТЦБ, чтобы законно осуществлять такого рода деятельность. В целом, лицензия ТЦБ потребуется организациям, которые занимаются следующим:

брокерская деятельность

дилерская деятельность

андеррайтинг

управление ценными бумагами

Если организация планирует работать в одном из вышеперечисленных направлений, лицензия ТЦБ ей нужна в обязательном порядке. Выдается такой документ только юридическим лицам, а не частным. Если это обычный человек, он торгует через компанию-брокера.

Алгоритм получения ТЦБ

Для того, чтобы создать компанию, работающую с ценными бумагами, необходимо выполнить следующие этапы:

регистрация юридической компании

соблюдение всех требований, которые предъявляются к финансовой организации

сбор рекомендаций от компании, которые являются действующими торговцами ценными бумагами

вступление в СРО

получение лицензии ТЦБ

включение в реестр финансовых организаций

постановка на учет в специальной службе мониторинга за финансовыми организациями

Для того, чтобы получить лицензию ТЦБ, компании необходимо обратиться в специализированную компанию, которая занимается аккредитацией и выдачей соответствующих документов.