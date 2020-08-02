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Лицензия ТЦБ (Торговец ценными бумагами) в Украине — что дает и как ее оформить

2 августа 2020

Рынок ценных бумаг существует более ста лет. В мире есть несколько крупнейших бирж, где ежедневно заключаются тысячи сделок на триллионы долларов. Кому-то везет и он остается в плюсе, другие – в минусе, потому что цена их акций упала.

Это увлекательно, интересно и прибыльно, если работать с умом. И не нужно путать торговлю на рынке ценных бумаг с казино или азартными играми. Да, удача и везение здесь тоже нужны.

Но, самое важное – это знание рынка, умение анализировать, прогнозировать, сопоставлять факты. Добавить к этому немного личной интуиции, чутье и успех гарантирован! В Украине, для того, чтобы иметь право торговать ценными бумагами, необходимо обязательно получить специальную лицензию — ТЦБ. Купить ТЦБ в Украине можно с помощью сайта компании bravex.ua.

Что это такое и кому нужно

Лицензия ТЦБ (Торговец ценными бумагами) в Украине требуется только юридическим лицам, а не частным. Обычный человек не имеет права торговать ценными бумагами, как и валютой, криптовалютой и т. д., если речь идет о биржах.

Для этого он должен быть лицензированным брокером. Но, это не требуется, потому что он заключает договор с компанией-брокером, которая и осуществляет сделки от его имени.

Именно таким компаниям и требуется получить лицензию ТЦБ, чтобы законно осуществлять такого рода деятельность. В целом, лицензия ТЦБ потребуется организациям, которые занимаются следующим:

  • брокерская деятельность
  • дилерская деятельность
  • андеррайтинг
  • управление ценными бумагами

Если организация планирует работать в одном из вышеперечисленных направлений, лицензия ТЦБ ей нужна в обязательном порядке. Выдается такой документ только юридическим лицам, а не частным. Если это обычный человек, он торгует через компанию-брокера.

Алгоритм получения ТЦБ

Для того, чтобы создать компанию, работающую с ценными бумагами, необходимо выполнить следующие этапы:

  • регистрация юридической компании
  • соблюдение всех требований, которые предъявляются к финансовой организации
  • сбор рекомендаций от компании, которые являются действующими торговцами ценными бумагами
  • вступление в СРО
  • получение лицензии ТЦБ
  • включение в реестр финансовых организаций
  • постановка на учет в специальной службе мониторинга за финансовыми организациями

Для того, чтобы получить лицензию ТЦБ, компании необходимо обратиться в специализированную компанию, которая занимается аккредитацией и выдачей соответствующих документов.



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