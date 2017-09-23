Правильным решение станет выполнение раскрутки сайта с помощью лучших специалистов

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Сам по себе ресурс может иметь любой формат и размер. Здесь можно использовать простой сайт-визитку или мощный корпоративный ресурс, одностраничный Landing Page или объемный интернет-магазин.

Но, в любом случае, достичь требуемых высоких результатов по охвату целевой аудитории и значительно увеличить количество продаж возможно только тогда, когда ваша площадка занимает лидирующие позиции на страницах поисковых систем.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про то, что такое SEO.